Sajauddin, esclavizado y perseguido, educa a apátridas rohinyás en Malasia

Lo esclavizaron y detuvieron en el sudeste asiático mientras intentaba huir de la crudeza de las fuerzas birmanas, pero el rohinyá Sajauddin Karimuddin no tiró la toalla: alcanzó Australia, logró la nacionalidad, trabajó y ahorró suficiente para abrir escuelas para apátridas de esa minoría en Malasia.

Nació y creció en Arakán, estado del oeste de Birmania (Myanmar) y corazón de la persecución a los rohinyás.

Sajauddin, ahora con 39 años, recuerda su infancia con miedo y discriminación, pero sobre todo una etapa de preguntas sobre su identidad: el Gobierno birmano se niega a usar la palabra "rohinyá" y se refiere a ellos como "inmigrantes ilegales".

Lo que la ONU califica de sentimiento "antirohinyá y antimusulmán" llevó a las autoridades del país a no incluirlos entre las 135 "razas nacionales" y, en base a una ley del 1982, les niega la nacionalidad, a pesar de su nacimiento en el país asiático.

Esta situación, sumada a la política de Estado de denegación de los derechos, ha llevado a Sajauddin y a generaciones de su familia a ser apátridas en su tierra natal.

El Ejército birmano reforzó en los años noventa las operaciones de persecución, lo que incluía asesinatos, violaciones, torturas, esclavitud, confiscación de la propiedades, y prohibición de la religión musulmana a través de la destrucción de mezquitas, detención de líderes religiosos e ilegalización de sus actividades.

Al igual que los más de 250.000 rohinyás que huyeron del país en esa década, Sajauddin decidió buscar "la estabilidad y seguridad" en otro país, "escapando de la persecución en el año 1998", relata, en una conversación con Efe durante una visita a La Haya, donde tiene su sede el Instituto de la Apatridia y la Inclusión (ISI).

"Cuando crucé la frontera con Tailandia, lo primero que me encontré fueron los traficantes de personas, que me vendieron como esclavo. Me dijeron que me llevarían a Bangkok a cambio de trabajar seis meses para alguien que pagaría por las molestias", recuerda.

Poco antes de que concluyera ese plazo, el esclavista que tuvo sometido a Sajauddin, "haciendo el trabajo sucio", llamó a la Policía.

"Es bastante habitual para que te devuelvan a la frontera y se repita el mismo ciclo: volver a caer en manos de los traficantes para que te vendan como esclavo", explica.

Cuando se dio cuenta de esa "estrategia", huyó con ayuda de personas que había conocido en Bangkok, donde volvió a pasar nueve meses deambulando en las calles. "En diciembre de 1999, crucé a Malasia para registrarme con ACNUR como refugiado y para eso hay que esperar años", rememora.

Mientras aguardaba una respuesta de la ONU, la Policía malaya le detuvo en varias ocasiones sometiéndole a extorsiones, quitándole el dinero y humillándole, dice, hasta que en 2001, le "tiraron en la frontera con Tailandia", entregándole a las mafias de tráfico de personas.

"Si no tienes a nadie que te ayude, te venden a pescadores o agricultores, para que te esclavicen", sentencia este rohinyá, que sobrevivió durante varios años sin una identidad con la que pedir ayuda o un país al que ser repatriado.

La respuesta de ACNUR llegó en 2005: logró asilo en Australia y después de cinco años trabajando, con residencia legal en el país, se nacionalizó australiano, mientras trabajaba apoyando a refugiados rohinyás, a quienes ayudaba a adaptarse, educarse e instalarse.

La remuneración que obtenía de aquello, la ahorraba para su proyecto de futuro.

En 2017, hizo las maletas de vuelta a Malasia. Allí fundó con sus ahorros Elom Empowerment, una ONG para dar apoyo a los refugiados rohinyás "dignificando su vida con oportunidades y herramientas que les permitan ser miembros productivos de la sociedad que los acoge", detalla.

Elom (conocimientos, en árabe) son también las siglas en inglés de Educación, Aprendizaje, Oportunidades y Motivación.

"Desgraciadamente los rohinyás están marginados y las mujeres son las que más sufren. Lo sé porque soy el único hermano entre siete hermanas y lo he visto de cerca", explica Sajauddin.

Cuando tienen oportunidad de acceder a una educación, una familia en Arakán envía antes a los varones. "La mayoría budista birmana somete a un gran acoso a los chavales en el colegio, y los padres prefieren no mandar ni arriesgar a las niñas", explica.

Además, culturalmente, todavía creen que las mujeres no deben tener derecho a la educación porque "su trabajo es criar a los hijos, cocinar y lavar" y, cuando huyen, se "llevan con ellos todos esos estereotipos al país donde se refugian, sea en Tailandia, Malasia o Australia", añade.

Después de firmar un acuerdo con el Gobierno malasio para que permita a los rohinyás someterse a los exámenes oficiales de educación, el principal reto que tienen ahora Elom y Sajauddin es convencer a las mujeres y niñas para que acudan a clase porque muchas lo consideran "una deshonra" a su religión o a su cultura, asegura.

Los rohinyás no tienen derecho a la educación en Malasia, con lo que para dar una alternativa a esas niñas y mujeres, lo que hace el equipo de Elom, que acoge a voluntarios de todo el mundo, es enseñar a leer y escribir malayo e inglés, para que puedan desenvolverse en el país de acogida. Después les entrenan para que "aprendan o estudien" una profesión y pasen los exámenes.

"Además del control de los hombres, las mujeres son apátridas, no tienen ningún documento de identidad y son refugiadas. Si son víctimas de violencia doméstica, no pueden ir a denunciar, ni se pueden separar. No tienen a nadie que les proteja, ni familia, ni sociedad, ni un Gobierno o un mecanismo que les dé apoyo", advierte.