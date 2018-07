Salvini aconseja a May "no retroceder" en las negociaciones con la UE

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, aconseja a la primera ministra británica, Theresa May, "no retroceder" en las negociaciones del "brexit" con Bruselas, en una entrevista publicada hoy por "The Sunday Times".

"Mi experiencia en el Parlamento europeo me dice que o te impones o te timan", afirma el líder de la ultraderechista Liga, también vicepresidente del Gobierno de coalición con el Movimiento 5 Estrellas.

En opinión de Salvini, May debería estar dispuesta a dejar la mesa de negociaciones sin un acuerdo porque, recoge el periódico, "en algunos principios no hay necesidad de ser flexible y uno no debería retroceder".

Según explica el dominical, el político acusa a la UE de tratar de castigar al Reino Unido por votar a favor de dejar el bloque en el referéndum del 23 de junio de 2016.

"No hay objetividad ni buena fe de la parte europea", afirma el líder de la Liga.

"Recuerdo el referéndum como un ejemplo de participación y libertad. Espero que sea una oportunidad para los británicos", declara.

Salvini asegura que Italia será aliada de May en las conversaciones con la Comisión Europea y dijo que su Gobierno está dispuesto a mantener una reunión bilateral con la líder conservadora.

El político espera que "las negociaciones acaben bien para el Reino Unido y sirvan de ejemplo" de que las personas pueden imponerse a la UE.

May y sus ministros mantendrán reuniones con sus homólogos europeos este verano en un intento de persuadirles sobre el plan del Reino Unido, recogido en un Libro Blanco remitido a Bruselas, partes del cual la UE ya ha considerado impracticables.