Salvini responde al ultimátum del primer ministro que la Liga sigue adelante

El ministro del Interior y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, respondió hoy al ultimátum del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que su partido sigue adelante y que el Gobierno no se romperá "si todos cumplen con su palabra".

"El Gobierno sigue adelante, si todos mantienen la palabra dada, continúa. Yo no peleo, no respondo. No tengo tiempo que perder en polémicas, no lo tengo y no lo tenemos", dijo Salvini en un acto de su partido en Porto Mantovano, en la región de Lombardía (norte).

Salvini respondió así al ultimátum que lanzó el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que en una comparecencia en la sede de la Jefatura del Gobierno pidió a los dos partidos que dirigen Italia, la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S), que se comprometan y dejen las polémicas a un lado, o dimitirá.

En un mensaje en las redes sociales, Salvini también dijo que su formación no ha "dejado de trabajar en ningún momento, evitando responder a polémicas y a insultos, y los italianos así lo han reconocido con nueve millones de votos" en las elecciones europeas del 26 de mayo celebradas en el país.

"La Italia del sí es el camino correcto", dijo, en clara referencia a su otro socio del Gobierno, el M5S, al que en numerosas ocasiones ha acusado de rechazar propuestas políticas y frenar el desarrollo del país.

Salvini enumeró los objetivos de la Liga, entre ellos aprobar una bajada de impuestos, reformar la justicia, dar más autonomía a las regiones del norte y potenciar la inversión.

Pero también habló de revisar "de los vínculos europeos y abandonar la austeridad y la precariedad", sin entrar en detalles.

"Nosotros estamos listos, queremos seguir adelante y no tenemos tiempo que perder. La Liga está comprometida", concluyó.

Hoy el primer ministro italiano pidió a las dos fuerzas que gobiernan Italia que sean "conscientes de sus responsabilidades".

"Si no se da una clara asunción de responsabilidad y los compromisos no son coherentes, pondré mi cargo en manos del presidente de la República", afirmó.

Además, dirigió un mensaje directo a Salvini, aunque sin nombrarlo, al decir que colaboración leal significa, por ejemplo, que "si el ministro de Economía (Giovanni Tria) y el primer ministro están dialogando con las instituciones europeas para evitar un procedimiento de infracción", los ministros italianos "no pueden intervenir, con provocaciones y generando polémica".

Salvini ha sostenido recientemente que Bruselas no podía mandar "cartitas" a Italia advirtiendo sobre su elevada deuda pública, que supera el 132 % del producto interior bruto (PIB), o que si fuera necesario el país podría superar el techo del 3 % del déficit en relación al PIB, unas palabras que dispararon la prima de riesgo de Italia a los 300 puntos.