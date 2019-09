Salvini y la ultraderecha sacan músculo contra el nuevo Gobierno italiano

Mientras en la Cámara de Diputados italiana el primer ministro, Giuseppe Conte, pedía hoy la confianza para el nuevo Gobierno, cientos de seguidores de los ultraderechistas Liga y Hermanos de Italia se manifestaban a las puertas en contra del nuevo Ejecutivo, con Matteo Salvini arengando y dándose un baño de masas.

"En la plaza hay un pedazo de Italia que creo que representa a la mayoría en el país que pide votar. Hoy la división entre el Palacio (la sede de la Cámara baja) cerrado y la Italia en la plaza es patente", dijo Salvini a los concentrados.

Los congregados en la plaza de Montecitorio enarbolaban numerosas banderas italianas, no símbolos de partidos, y pancartas a favor de la celebración de elecciones y en contra del nuevo Ejecutivo de tinte progresista entre el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y el socialdemócrata Partido Democrático.

En la protesta podían verse mucho carteles de "Deja la poltrona" dirigidos a Conte y también al líder del Cinco Estrellas, Luigi Di Maio, que es ministro de Exteriores en el nuevo Ejecutivo, y otros con la leyenda "Elecciones inmediatas".

También "En nombre del pueblo soberano, NO al Gobierno de las poltronas", el lema común ente la Liga de Salvini y los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni.

El mismo lema situado sobre el escenario desde el que el antiguo vicepresidente y ministro del Interior aseguraba a sus seguidores de que los miembros del nuevo Gobierno "no durarán mucho, no llegarán lejos. El pegamento de la silla no dura toda la vida".

También amenazó con que si "los caballeros de dentro intentan cambiar" dos leyes impulsadas en el anterior Gobierno por la Liga para adelantar las pensiones "no les dejaremos salir de ese edificio, se quedarán allí día y noche, Navidad y hasta el ferragosto (la fiesta del 15 de agosto en Italia)".

También volvió al tema de la inmigración, que durante los 14 meses de Gobierno del M5S y la Liga fue su caballo de batalla con una política de mano dura que le reportó un gran apoyo popular.

"Cerraremos los puertos, todos juntos, porque en Italia no se entra sin permiso. Lo haremos cuando estemos en el Parlamento y entre la gente", aseguró Salvini desde el escenario.

Y luego continuó: "Hay millones de italianos que piden seguridad. Si alguien piensa en volver al negocio de la inmigración ilegal, sabremos cómo evitarlo, siempre de una manera democrática, pacífica y sonriente, como estamos acostumbrados a hacer".

El líder de la Liga confirmó que trabajará con Meloni para ampliar el apoyo a sus fuerzas políticas "para incluir a millones de italianos".

Después, Salvini se dio un baño de masas rodeado de seguidores, con los que se hizo numerosos selfies y se dio apretones de manos y abrazos mientras le gritaban "¡No te rindas, Matteo, no te rindas!"

Tanto la Liga como Hermanos de Italia consideran que el nuevo Ejecutivo no representa al pueblo italiano y reclaman elecciones, porque las encuestas auguran una mayoría para las derechas.

"Quizás los dictadores son aquellos que están encerrados dentro de los palacios, aterrorizados por el juicio de los italianos", escribió después Salvini en su Facebook acerca del supuesto miedo de los partidos del Gobierno a celebrar elecciones .

El partido Forza Italia (centroderecha) se desmarcó de esta protesta callejera, y su líder, Silvio Berlusconi, dijo que van a hacer oposición al nuevo Gobierno pero en el Parlamento y no en la calle durante la sesión investidura.