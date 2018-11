San Francisco acude a las urnas con la pobreza y Trump en la cabeza

Los vecinos de San Francisco (California, EE.UU.) votan hoy sobre múltiples cuestiones, desde la elección de un nuevo gobernador a una posible rebaja del impuesto sobre la gasolina, pero dos temas centran todas las conversaciones: la pobreza extrema en la ciudad y el presidente Donald Trump.

California es un estado de tendencia progresista y, dentro de este, la zona de la Bahía de San Francisco se ha erigido como la abanderada de las causas de izquierda en el país, por lo que el debate Demócrata-Republicano que opera a nivel nacional es casi inexistente en la ciudad.

Así lo demuestra por ejemplo que la lucha por el Senado se dispute entre dos demócratas, que el puesto de gobernador esté prácticamente garantizado, según las encuestas, para el candidato progresista y que nadie tenga la menor duda de la reelección de Nancy Pelosi como su representante en el Congreso federal.

"La verdad es que en esta ciudad hay que esforzarse para encontrar un tema en el que tu voto pueda marcar la diferencia", explicó a Efe Sarah Combs, originaria de la costa Este de EE.UU. pero que lleva cinco años viviendo en San Francisco.

"Al final, lo que más me ha motivado a ir a las urnas es mandar un mensaje de rechazo a Trump. Demostrar que somos millones y millones los que nos oponemos a sus políticas y actitudes reaccionarias", añadió.

Como en el resto del país, las elecciones de mitad de mandato se perciben en esta ciudad californiana como un plebiscito sobre el presidente Trump, a quien varios votantes citan como el principal responsable de que estén acudiendo hoy a las urnas.

Más allá de la política nacional, San Francisco decide hoy en referéndum si aprueba la "Proposición C", una medida que incrementaría los impuestos a las grandes empresas con sede en la ciudad y dedicaría el dinero a luchar contra la pobreza extrema, un tema que muchos vecinos fijan como prioritario.

"No puede ser que en la ciudad más rica del país tengamos miles de personas durmiendo en las calles. (Lo que se vota hoy) no es una medida política, es una medida de humanidad", aseguró a Efe Natalia Latorre, quien acudió a votar con una camiseta en la que se leía "Sí a la Proposición C".

Según el San Francisco Chronicle, en la ciudad hay actualmente 7.500 personas viviendo en las calles, muchas de ellas con problemas de drogadicción, que se concentran y conviven con los turistas en los céntricos barrios de Tenderloin, Van Ness/Civic Center y South of Market.