Sánchez promete una gestión personal con Alcoa, pero Feijóo no ve "garantías" para la planta ni Endesa en As Pontes

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su homólogo estatal, el socialista Pedro Sánchez, se ha comprometido, en la conversación telefónica que mantuvieron este martes, a que si es preciso hará "una gestión personal" con la multinacional Alcoa para tratar de evitar que la planta de San Cibrao (Lugo) cierre.

En una rueda de prensa convocada tras la conversación, que duró unos 15 minutos y cuyo tono fue "cordial", Feijóo ha transmitido a los medios de comunicación que no va a poner en duda la palabra del dirigente socialista, pero también ha asegurado que "no diría la verdad" y "faltaría al rigor" si afirmase que tiene "garantías" para los trabajadores de Alcoa en San Cibrao y de la planta térmica de Endesa en As Pontes.

"No las tengo y tampoco para el AVE", ha lamentado el presidente gallego, quien ha recordado que la agenda que puso sobre la mesa antes de las elecciones con un listado de temas clave para la comunidad sigue vigente.

De hecho, ha advertido que si Sánchez "triunfa" en la investidura seguirá defendiendo ante él la importancia de estas reivindicaciones para la Comunidad, un listado en el que también se incluían compromisos con el naval, así como con otros sectores productivos relevantes para Galicia, y con el Xacobeo 2021, además del pago de la "deuda" hasta el total de 700 millones.

"Son asuntos que interesaban antes y ahora. Que haya un gobierno en funciones, no significa que no tenga funciones; el gobierno tiene que gobernar", ha proclamado.

GESTIÓN "PERSONAL" PARA ALCOA

Según Feijóo, "lo más urgente" es el futuro de la planta de Alcoa en San Cibrao, que podría afectar a unas 8.000 familias. "Sánchez me traslada que conoce la situación de tensiones de las empresas electrointensivas y me confirma que, si es necesario, haría una gestión personal para mantener esa compañía abierta y en funcionamiento en Galicia", ha explicado.

"Es una gestión que espera el Gobierno gallego, no vamos a dudar de su palabra y compromiso", ha remarcado, antes de esgrimir que no pudo "profundizar con intensidad" en la conversación con su homólogo estatal en la situación de Alcoa y, sobre el AVE, ha remarcado que Sánchez le dijo que tiene interés en "hablar de infraestructuras" en el mandato que se abre.

Tampoco en el pago de la deuda arrancó Feijóo compromiso alguno a Sánchez. Por ello, ha concluido que no tiene "garantías" sobre Alcoa en San Cibrao, Endesa en As Pontes, el AVE o el pago del total de 700 millones --aún con las entregas a cuenta desbloqueadas, siguen pendientes 370 millones de la mensualidad del IVA de 2017 y las compensaciones por cumplir las reglas de estabilidad financiera--.

"Esperemos que la gestión con Alcoa se produzca y haya algún efecto, y se tomen en serio el problema de las electrointensivas", ha esgrimido Feijóo, quien ha demandado reiteradamente el impulso de un nuevo estatuto para garantizar la "viabilidad" de estas compañías.