Sánchez avisa a Casado de que su negativa a prorrogar la alarma puede provocar un caos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este lunes al líder del PP, Pablo Casado, de que su actitud de no apoyar una nueva prórroga del estado de alarma podría llevar a España a "un caos sanitario y económico"

Así lo ha dicho el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa en la Moncloa en la que ha precisado que la conversación entre Sánchez y Casado ha durado alrededor de una hora.

El líder popular le ha dicho a Sánchez que "no va a apoyar esa medida, esa es la interpretación que tenemos", según Ábalos, quien ha precisado que el presidente le ha adverti do de que podría provocarse una situación caótica.

"Otra cosa es que se les pueda ocurrir algún plan alternativo, pero nadie lo ha expuesto", ha añadido Ábalos.

Si al final el Gobierno no consigue los apoyos necesarios para mantener el actual estado de alarma, los ciudadanos tendrían que incorporarse a su actividad, sea la que sea, y no se podrían plantear restricciones a la movilidad, porque no habría "marco jurídico para poder intervenir en poner orden", ha recordado.

El llamamiento a la responsabilidad del PP, por parte del Gobierno, se produce después de que esta mañana Pablo Casado afirmara que mantener el estado de alarma a partir del 10 de marzo "no tiene sentido" y que su partido no puede "apoyar" la prórroga en los términos en los que se plantea actualmente, aunque no especificara cuál sería el sentido de su voto en el pleno del Congreso este miércoles.

Fuentes del PP han precisado que, tras su conversación con Sánchez, se mantiene la posición marcada por el presidente del partido.