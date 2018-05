Sánchez pide a Catalá que aclare su acusación o que esté "callado"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que "aclare" si tiene alguna acusación contra el magistrado Ricardo Javier González, autor del voto particular que defendió la absolución de los acusados en la sentencia de La Manada, y si no que esté "callado".

"Le pedimos al ministro de Justicia que no sea torpe, que si tiene alguna acusación particular, personal que hacer sobre el magistrado, aclare a qué se refiere; si no, lo mejor es estar callado", ha dicho Sánchez antes de participar en la manifestación del 1 de Mayo.

El ministro dijo ayer que "todos saben" que ese magistrado "tiene algún problema singular" y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería haber actuado preventivamente" contra él, posición que fue apoyada por la portavoz del PSOE en el Congreso y ex magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, y el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos.

Sánchez, sin embargo, se ha desmarcado de las palabras del ministro: "yo no lo diría así", ha corregido cuando le han preguntado por el "apoyo" de los socialistas a Catalá y ha explicado que el PSOE, como "partido de gobierno" que es, no va a "entrar en valoraciones y disquisiciones sobre la actuación personal de un magistrado".

Tras señalar que eso debe ser el CGPJ el que lo haga, ha reprochado al ministro que sus declaraciones no estén "ayudando a centrar el debate donde realmente se tiene que centrar, que es una sentencia que no recoge el espíritu y los valores de una sociedad que el 8 de marzo cambió".

En esa línea ha reclamado a Catalá "prudencia", "sentido común", que "no desvíe la atención sobre el que es realmente el debate" y que asuma la "responsabilidad" que tiene como miembro del Gobierno de "respetar la división de poderes". "Si tiene algo que decir, que lo haga público, no puede tirar la piedra y esconder la mano".

Sobre las numerosas peticiones de dimisión del ministro que han surgido, ha recordado que el grupo socialista promovió hace tiempo su reprobación y que, si fuera por el PSOE, Catalá "hubiera dejado de ser ministro hace mucho tiempo".

Sánchez ha recalcado que los socialistas han sido y son "críticos" con la sentencia de La Manada y "especialmente críticos con el voto particular" del magistrado Ricardo Javier González, y que creen que el poder judicial debería plantearse que muchas mujeres consideran que con esa sentencia sus derechos y libertades han "retrocedido".

Ha dicho también que el PSOE está dispuesto a abrir el debate en el Congreso de modificar el Código Penal con el fin de "acotar mucho más los tipos vinculados con agresiones sexuales" y a reformar la ley del CGPJ para mejorar la formación de los jueces, una cuestión que ya estaba incluida en el Pacto contra la Violencia Machista, ha recordado.