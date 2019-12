Sánchez evita aclarar qué negocia con ERC y llama a la "responsabilidad" de PP y Ciudadanos

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha evitado este lunes precisar qué negocia con ERC a cambio de su abstención en la investidura y ha pedido "responsabilidad" a PP y Ciudadanos porque "el desbloqueo y la gobernabilidad" del país dependen de todas las fuerzas políticas, no sólo del PSOE.

En rueda de prensa conjunta con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con motivo de la cumbre del clima que se celebra en Madrid, Sánchez ni siquiera ha mencionado una vez el nombre de ERC, el partido independentista con el que el PSOE se sentará por segunda vez este martes para negociar su imprescindible abstención en la investidura.

Lo que sí ha reconocido es que la investidura podría demorarse a enero, al afirmar que no quiere ponerle ninguna fecha. "El 12 de diciembre, el 20, el 8 de enero. No lo sé", ha indicado después de asegurar que "lo que no puede haber y no habrá serán terceras elecciones".

Obviando la negociación en marcha con ERC, pese a que se le ha preguntado expresamente por ello, Sánchez ha pretendido dirigir el foco de atención hacia el PP y Ciudadanos, incluso más sobre el primero que sobre el segundo.

Y es que, en una respuesta al líder del PP, Pablo Casado, que el otro día justificó que no podía facilitar la investidura de Sánchez porque dejaría de ser la alternativa, Sánchez ha afirmado que "nadie pide a ningún partido que renuncie a ser alternativa". Lo que propone el PSOE, ha dicho, es que "asuman cada uno su responsabilidad, desbloqueen la situación política (...) y permitan que haya un Gobierno en España más pronto que tarde".

ÉL YA HA ASUMIDO SU RESPONSABILIDAD

Sánchez entiende que él sí ha asumido su responsabilidad porque, tal y como anunció en campaña, antes de 48 horas tras las elecciones del 10 de noviembre presentó su propuesta de desbloqueo, llegando a un preacuerdo con Unidas Podemos, con quien el PSOE suma 155 escaños, a 21 de la mayoría absoluta de 176, un horizonte que ve "muy cerca" tras las conversaciones mantenidas con PNV y partidos como PRC, Teruel Existe o Coalición Canaria.

Sin embargo, Sánchez no está intentando una investidura en primera vuelta, donde se requiere mayoría absoluta, sino en segunda vuelta, donde entran en juegos los votos a favor, en contra y las abstenciones --al ser suficiente con conseguir más 'síes' que 'noes'-- y donde la abstención de ERC resulta imprescindible, si el PSOE no tiene la abstención del PP o el voto a favor de Ciudadanos. Por eso Sánchez subraya que la formación de gobierno "depende de todas las fuerzas políticas".

Sin embargo, Sánchez no ha dado ningún paso de momento para reunirse con el PP y hablar de la investidura. Este lunes, en respuesta a la petición de la portavoz en el Congreso de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para un encuentro a tres (PSOE, PP y Ciudadanos), Moncloa ha señalado que Sánchez estaría dispuesto a verse con Arrimadas "en los próximos días", si bien ha dejado claro que se trataría de un encuentro bilateral, es decir, sin incluir al PP.