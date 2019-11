Sánchez promete no pactar un Gobierno con el PP y reta a Iglesias a aclarar si le bloqueará por quinta vez

En respuesta a las reiteradas advertencias que Iglesias está lanzando sobre la probabilidad de que el PSOE forme una gran coalición con el PP tras los comicios del 10 de noviembre, Sánchez se ha comprometido en un mitin en Vitoria a no hacer "ninguna gran coalición con el PP" ni tampoco a "pactar un Gobierno con un partido" que tiene acuerdos con una "ultraderecha que banaliza la violencia de género", ha dicho en alusión a Vox.

Del mismo modo que él ha asumido el compromiso de no gobernar con el PP, Sánchez ha urgido a Iglesias a aclarar si "va a continuar bloqueando la formación del único Gobierno posible. Sí o no". "Yo respondo: no habrá gran coalición. Responda usted, ¿va usted a bloquear por quinta vez o no? Creo que los votantes progresistas se merecen una respuesta clara por parte de Iglesias", ha señalado.

