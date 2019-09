Sánchez pide a Iglesias que no lleve al país a elecciones tras rechazar la reunión bilateral que quiere el líder morado

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha tratado de trasladar la culpa de la posible repetición electoral a Pablo Iglesias al pedirle que no lleve al país a elecciones por no aceptar la petición de que apoye la investidura sin entrar en el Gobierno tras no aceptar la petición de reunión bilateral que le había formulado el dirigente de Podemos. El líder de la formación morada ha apuntado que llamará al presidente saltándose el protocolo aunque ahora ya duda de que la propuesta que le hizo el líder socialista en julio, de formar un Gobierno de coalición, fuera "en serio".

"Estamos en septiembre, teniendo en cuenta que las elecciones fueron en abril, es llamativo que solo haya conseguido un apoyo, el del Partido Regionalista Cántabro", ha exclamado Iglesias antes de reprochar a Sánchez que diga que la culpa de que haya repetición electoral "no es suya, sino de los demás por no darle apoyos".

Por ello, ha indicado que su impresión es que cuando Pedro Sánchez propuso el Gobierno de coalición "no lo decía en serio" y por eso le "descolocó" que el líder de Podemos se retirara de la petición de estar en el Gobierno. Así, Pablo Iglesias le ha espetado: "hay algo más importante que la ideología y es su palabra".

De esta forma, durante el pleno del Congreso dedicado a debatir sobre los consejos europeos del verano y también durante el primer pleno de control de la Legislatura, Iglesias y Sánchez han puesto de manifiesto sus diferencias para posibilitar un acuerdo que acabe en una investidura en septiembre.

IGLESIAS SE SALTARÁ EL PROTOCOLO Y LLAMARÁ A SÁNCHEZ

Iglesias ha exigido que ambas formaciones busquen "un punto intermedio" que no sea beneficioso para ninguno de los dos, con el objetivo de llegar a una coalición, y le ha anunciado que dado que Sánchez no le ha llamado desde julio, tendrá que descolgar el teléfono "saltando el protocolo" para concertar una cita entre ambos dirigentes. "Pongámonos a trabajar", ha llegado a decir, ofreciéndole desatascar la situación entre ambos.

Quiere que el diálogo vuelva a julio, cuando Sánchez dijo que el único escollo para la coalición era que él estuviera en el Consejo de Ministros. El líder de Podemos le ha señalado que él sigue aceptando ese veto y le ha pedido al presidente en funciones que se mantenga "fiel a su palabra" y siga ofreciendo el cogobierno.

SÁNCHEZ LE REMITE A LA MESA DE NEGOCIACIÓN SI PROPONEN ALGO NUEVO

Pero el dirigente socialista no ha aceptado la petición de un encuentro bilateral. "Si tienen alguna cuestión que plantear de negociación le pido que convoquen la mesa de negociación y expliquen si tienen algo más que la coalición que plantear al PSOE", ha zanjado.

Además, Sánchez ha intentado meter presión a Iglesias recordándole que si no alcanzan un acuerdo, el líder morado será el responsable de "llevar al país de nuevo a elecciones" impidiendo una vez más que haya un Gobierno del PSOE. "No dé una segunda oportunidad a la derecha", le ha pedido.

Por su parte, Iglesias ha apuntado que no entiende por qué lo que ha sido posible en varias comunidades autónomas, donde comparten gobierno, para el Estado no es válido. "Esto es muy difícil de explicar señor Sánchez", ha añadido, para luego decir que si quieren que los Presupuestos Generales del Estado no sigan siendo "los de Montoro", deben buscar un gobierno estable que se consigue con una coalición de Gobierno.