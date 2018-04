Sánchez: PP está cometiendo errores con Cs semejantes a los míos con Podemos

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho hoy que la "imagen de ansiedad" y la falta de "luces largas" fue uno de los "errores" que cometió en su primer mandato, debido a la puja con Podemos por electorado de izquierdas, y que esos errores los está viendo ahora en el PP, en su combate con Cs por el de derechas.

"Ahora que veo al PP con Ciudadanos, algunos errores están cometiendo en la puja muy semejantes a los que yo cometí entonces", ha avisado Sánchez a los populares en una entrevista en Onda Cero, en la que ha sostenido que la competición que existe en la derecha es lo que explica los resultados de las encuestas, porque la derecha está "movilizada", mientras que la izquierda tiene esa pugna resuelta y no se movilizará hasta que no lleguen las elecciones.

Convencido de que "la izquierda tiene la oportunidad de ser la primera fuerza política" en los próximos comicios, ha lamentado que Unidos Podemos esté "más pendiente de hacer oposición al PSOE que al PP", pero ha recalcado que los socialistas no les ven como adversarios, sino que su rival es la "corriente neoconservadora y neocentalizadora que estamos viendo en la derecha, a la que solo puede hacer frente el PSOE".

En la entrevista, Sánchez ha reconocido que algo "bueno" de los presupuestos para 2018 que ha presentado el Gobierno es la subida del sueldo a los funcionarios, pero ha insistido en rechazarlos y en que pedir al PSOE que los apoye con cinco votos al azar, como ha hecho el PP, es "llevar las cosas al absurdo".

También ha replicado a Albert Rivera -que ha apelado al sentido de Estado del PSOE para que respalde las cuentas- que el "sentido de estado no es el pensamiento único" y ha afirmado que para Rivera el sentido de estado significa "sostener a un Gobierno agotado, que hace aguas y que ha presentado unos presupuestos antisociales".

Sobre su plan privado de pensiones con 104.000 euros, ha sostenido que "ahorrar siempre es positivo", que nunca ha estado en contra del ahorro, porque es una "virtud" y que "no es incompatible con defender un sistema de pensiones digno", al tiempo que ha reiterado que él y los miembros de su ejecutiva se subirán el sueldo este año un 0,25 %, si es eso lo que finalmente suben la media de las pensiones en España.

Además, Sánchez ha admitido que sería gratificante que este año no hubiera elecciones, por la "estabilidad política" que supondría, ya que sería el primer año que no las hay desde hace un lustro: "para la política en general sería bueno que tuviéramos un horizonte de estabilidad política, pero no depende de mí".