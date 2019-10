Sánchez dice que el PP no está haciendo campaña porque no le interesa

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que el PP "prácticamente no está haciendo campaña" porque no les interesa que los ciudadanos se movilicen para ir a votar.

Sánchez, que ha participado en Jaén en un acto de celebración del centenario del PSOE provincial, donde se ha entregado un reconocimiento a 53 agrupaciones locales que ya estaban constituidas cuando el 2 de octubre de 1919 se fundó la Federación Provincial Socialista, ha animado a ir a votar.

"El próximo 10 de noviembre tenemos que ir a votar" ha dicho, porque al PP "no le interesa que la izquierda se movilice, no le interesa que aquellas personas que el pasado 28 de abril votaron para que España avance no se sientan interpelados el próximo 10 N".

En este sentido, ha insistido que si le gente "no quiere que haya más bloqueo, la única opción es el Partido socialista", que está aquí "para consolidar ese giro social que comenzamos hace quince meses y que necesita 4 años más para poder desarrollarse en todos los ejes que definen nuestra política".

Sánchez ha asegurado que durante este año 2019 "ganamos tres veces" las elecciones, y "vamos a ganar las próximas elecciones pero tenemos que hacerlo de manera más rotunda", porque hay que elegir "entre avanzar y retroceder" y porque tenemos "una izquierda a nuestra izquierda que ha votado cuatro veces para que no gobierne".

"Una derecha que no tiene remedio: cuando pierde, suma con la ultraderecha y cuando no, bloquea al PSOE. Cuando gobierna recorta y se lucra. Tenemos que dejar ya los lamentos de lo que fue y no fue", ha asegurado Sánchez, que ha añadido que "en España es lo que tenemos, una derecha que no tiene remedio".