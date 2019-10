Sánchez acusa al PP de no hacer campaña en busca de una baja participación: No quiere que la izquierda se movilice

"No le interesa que aquellos que el pasado 28 de abril votaron para que España avance, pues hoy no se sientan interpelados para ser convocados y movilizarse y votar el próximo 10 de noviembre", ha opinadoen una comida mitin ante 600 militantes y simpatizantes congregados en un hotel de Jaén.

A todos esos ciudadanos que confiaron en el PSOE, Sánchez les ha advertido de que "si no quieren que haya más bloqueo y haya un Gobierno, la única opción política es la del Partido Socialista". Y les ha prometido que el PSOE quiere mantenerse en el Gobierno para "consolidar" el giro social iniciado hace 15 meses, cuando llegaron a La Moncloa vía moción de censura contra el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy. Un giro social, ha añadido, que necesita cuatro años para desarrollarse.

Sánchez ha lamentado que en España la derecha no tenga "remedio" porque "cuando puede sumar, suma con la ultraderecha para gobernar; cuando no puede sumar, bloquea para que no pueda gobernar el Partido Socialista y cuando gobierna recorta derechos, libertades y de paso llevarse algo de dinero financiándose irregularmente".

Pero el presidente también se ha quejado de la izquierda que se sitúa "a la izquierda" del PSOE, en referencia a Unidas Podemos, y que, a diferencia de sus colegas portugueses, ha votado hasta "en cuatro ocasiones en contra del Partido Socialista para que gobierne España". "Tiene mérito", ha ironizado.