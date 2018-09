Sánchez, Pastor y G.Escudero presentan el jueves actos 40 años Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero, presentarán juntos el próximo jueves los actos conmemorativos del cuarenta aniversario de la Constitución española.

En un desayuno informativo, Pastor ha anunciado esta comparecencia, que tendrá lugar en el Congreso, y ha informado de que tanto la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, como el ministro de Cultura, José Guirao, se han incorporado al comité que se encarga de estos actos de celebración.

Pastor ha asegurado que este comité está "trabajando intensamente" y ha agradecido la participación activa del Gobierno en estas labores en la que están colaborando todas las instituciones ya que no son "una cuestión de partidos".

"Me entristece que algunos piensen que la defensa de la Constitución es cuestión de posiciones partidistas", ha asegurado Pastor, quien ha dicho no entender que algunos representantes políticos no acudan a actos por el aniversario de la Carta Magna.

A su juicio, tendrían que estar todos los partidos celebrando la Constitución, aunque se quiera cambiar.

La libertad para estos cambios está en el propio texto, pero lo que no está en la "falta de respeto" a la Carta Magna, ha apuntado Pastor, tras lo que ha indicado que en defensa de esta normativa básica del Estado hay que "rechazar el chantaje de los separatistas" y defender la integridad de España.