Sánchez no cree que Rajoy tenga una propuesta de financiación autonómica

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha declarado hoy "bastante escéptico" sobre la posibilidad de que el presidente Rajoy "vaya a poner encima de la mesa una propuesta de financiación autonómica", aunque ayer se comprometiera a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sánchez ha recordado, en una entrevista en Telecinco, que hace varios meses también dijo que lo iba a hacer y no ha cumplido, y se ha mostrado convencido de que no lo hará tampoco esta vez porque "no tiene capacidad, ni liderazgo, ni interés en poner sobre la mesa este debate necesario".

Tras subrayar que habló de este asunto en Sevilla con la presidenta andaluza, Susana Díaz, antes de la reunión que esta mantuvo ayer con Rajoy en Moncloa y también después, el líder del PSOE ha apuntado que tiene una conversación pendiente con el presidente del Gobierno.

Según ha explicado, él y Rajoy quedaron en hablar cuando se saludaron el pasado lunes en la cena de gala que ofrecieron los Reyes en el Palacio Real con motivo de la visita del presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Quedamos en hablar; el presidente y yo tenemos muchas cosas que tratar, sobre todo Cataluña", ha dicho Sánchez, que ha calificado de "cordiales", "correctas" y "normalizadas" sus relaciones con Rajoy, al tiempo que ha considerado "beneficioso" para el país que haya esa "comunicación fluida" entre ambos.

Preguntado por las palabras del presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que ayer pidió "respeto" por el derecho a decidir del pueblo catalán, el líder del PSOE las ha rechazado con el argumento de que "blaugranas hay en toda España, no solo en Cataluña", y ha destacado que la "mejor respuesta" le parece la de los "blaugranas aficionados del resto de España que van a poner globos rojos" en la final de la Copa del Rey.