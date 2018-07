Sánchez se compromete con Revilla a acelerar la llegada del AVE a Cantabria y pagar la deuda de Valdecilla

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este martes que ha obtenido el compromiso del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de acelerar los proyectos para la llegada del tren de alta velocidad a la comunidad autónoma; así como su voluntad de abonar la deuda del Gobierno en las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y asumir el pago que le corresponde en los próximos años.

Tras una reunión de dos horas en el Palacio de la Moncloa, Revilla ha atendido a los medios de comunicación "sorprendido" por la "firmeza" con la que le ha recibido Sánchez y su "voluntad" de agotar la legislatura pese a la minoría del PSOE en las Cortes Generales.

"Le he visto firme y muy optimista, más que yo", ha confesado Revilla, que ha explicado que la voluntad de Sánchez es seguir con su plan de Gobierno y, cuando no pueda sacar adelante alguna iniciativa en el Parlamento, explicar a los ciudadanos por qué no ha sido posible.

El asunto que Sánchez no tiene previsto abordar, según la "impresión" obtenida por Revilla, es el de la reforma del modelo de financiación autonómica. "Tengo la impresión de que no lo va a tocar. Y me alegro", ha reconocido el presidente cántabro ante el temor de que se emprendiera una reforma hecha con "rapidez" y bajo la "presión" de los votos de los territorios con más población, como Andalucía, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Revilla ha insistido en el coste que supone prestar los servicios básicos en las comunidades más despobladas y ha avisado de que si no se atiende esta necesidad en el modelo de financiación se corre el riesgo de que "los pocos que quedan en los pueblos se vayan", una reivindicación en la que ha asegurado tener la comprensión del presidente del Gobierno. "La financiación por habitante sería una catástrofe para el mundo rural", ha avisado.

En este contexto, Sánchez ha asumido algunos compromisos con Cantabria que Revilla ha recibido con satisfacción, aunque los ha puesto en cuarentena al recordar que en el año 2015 el entonces presidente, Mariano Rajoy, le prometió "el oro y el moro" en un encuentro similar "y después no cumplió nada".

El asunto más importante para el presidente autonómico es la llegada del AVE a la comunidad, ya que Cantabria es el único territorio que no cuenta "ni con un metro" de alta velocidad adjudicada y tiene una conexión por ferrocarril "más lenta que (el atleta) Usain Bolt".

A este respecto, ha asegurado que Sánchez se ha comprometido a mantener los plazos apuntados por el exministro Íñigo de la Serna y próximamente habrá una reunión entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el consejero del ramo para "impulsar" el proyecto. "Se ha comprometido a respetar todo lo que el exministro había anunciado y acelerarlo si es posible", ha explicado Revilla sin atreverse a señalar una fecha concreta para la llegada de la alta velocidad a Cantabria.

También ha obtenido el compromiso del presidente del Gobierno, según ha asegurado, con el hospital de Valdecilla. Revilla ha dicho que Sánchez se ha comprometido a abonar la cantidad incluida en los Presupuestos de este año, a incluir una partida similar en los del próximo ejercicio --"si hay Presupuestos", ha puntualizado el presidente cántabro-- y a asumir la deuda que dejó pendiente el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

FUNDACIÓN COMILLAS Y MUSEO DE LA PREHISTORIA

Además, ha anunciado la próxima firma de un nuevo convenio entre el Gobierno y la comunidad para la Fundación Comillas que "siente nuevas bases de futuro sobre lo que se hará en ese edificio", que ya ha avisado que no puede ser nada que no tenga un objetivo cultural.

Y ha adelantado que Pedro Sánchez estudiará el proyecto del Gobierno de Cantabria para la construcción en Santander de un museo de la Prehistoria que albergue el material "disperso" por Cantabria, que Revilla ha calificado como "la mayor reserva de arte paleolítico del mundo".

Durante el encuentro también han abordado la ley de la dependencia, que Sánchez quiere "impulsar" asumiendo la parte que corresponde al Gobierno central. "Si tiene continuidad el Gobierno, quiere marcar un antes y un después porque está muy implicado", ha asegurado Revilla.

DIÁLOGO Y LEY EN CATALUÑA

En cuanto a la situación de Cataluña, el presidente de Cantabria ha explicado que Sánchez le ha explicado su disposición a hablar "de todo" con la Generalitat pero siempre dentro de la ley y la Constitución. "Él apoyó el 155 y no le temblaría la mano en volver a aplicarlo", ha asegurado.

A su juicio, Sánchez es "optimista" sobre la posibilidad de "reconducir" la situación a través del diálogo y crear un clima en el que los ciudadanos no apoyen las tesis independentistas por tener enfrente un Gobierno "cerrado al diálogo".