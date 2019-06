Sánchez pide a Rivera y Casado que se abstengan en su investidura

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha pedido al líder del PP, Pablo Casado, y al de Cs, Albert Rivera, que se abstengan en su investidura, ya que no hay otra alternativa de Gobierno, ha señalado la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.

La portavoz socialista, que ha comparecido ante los medios para dar cuenta de las reuniones que ha mantenido esta tarde Sánchez con Rivera y Casado, ha lamentado que ambos se hayan "instalado en la estrategia de impedir que se forme el gobierno que los ciudadanos han querido".

Según ha contado Lastra, en su reuniones con Rivera y Casado el presidente en funciones ha pedido a ambos que no obstaculicen la formación de Gobierno y se abstengan y ha dado varias razones, entre ellas que no hay una alternativa al Gobierno socialista, que son muchos los retos que tiene que afrontar el país cuanto antes o que "los españoles han votado entendimiento y no bloqueo".

Ha señalado que, si PP y Ciudadanos "no tienen capacidad de sumar", lo que tampoco deberían hacer es bloquear y ha insistido en apelar a la "responsabilidad" de estos partidos.

Tras lamentar la negativa de ambos a abstenerse, Adriana Lastra se ha preguntado "cómo es posible" que PP y Cs "pacten con la ultraderecha y la blanqueen" en la Comunidad de Madrid o sean su "llave y picaporte" en las instituciones y al mismo tiempo "bloqueen al Gobierno de la nación".

La portavoz socialista ha confirmado que Sánchez no ha ofrecido nada a Rivera y Casado a cambio de su abstención, si bien ha recalcado que los socialistas siempre han estado dispuestos y han demostrado ser "capaces" de entenderse "con el PP y con los demás" en "grandes temas de Estado".

Y ha insistido en que Sánchez les ha pedido que se abstengan "por responsabilidad".

Sobre la propuesta que ha hecho Casado de que el PSOE busque la investidura con los apoyo de partidos regionalistas y no independentistas, Lastra ha insistido en que los socialistas no quieren pactar con el separatismo catalán, pero ha recordado también que no solo se trata de voluntad política sino también de aritmética.

En este sentido ha advertido de que, si los tres diputados que están en prisión preventiva renuncian a sus escaños y son relevados por otros que sí tendrían voto, la aritmética que propone Casado no sería posible.

Además, Lastra ha insistido, como hizo ayer el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en que los socialistas no van a entrar en un "intercambio" con Navarra, permitiendo el gobierno autonómico de Navarra Suma a cambio de las abstenciones de los dos diputados UPN en el Congreso, entre otras cosas porque lo que pueden "sumar" esos dos lo restarían los seis del PNV.

Y ha reiterado que la candidata del PSN, María Chivite, tiene "toda la legitimidad para presentarse" en esa comunidad.

Adriana Lastra ha rechazado también que se hagan comparaciones entre la situación actual y la posición del "no es no" de Pedro Sánchez ante la investidura de Mariano Rajoy en 2016.

La diferencia, ha dicho, es que en aquel momento había "una alternativa", como se vio después en la moción de censura que Sánchez sacó adelante, y en que "había un partido imputado por corrupción (el PP), que se ha demostrado se llevó el dinero a paladas".