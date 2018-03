Sánchez: "Sobran los motivos para que España entera se detenga el 8 de marzo"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que "sobran los motivos para que España entera se detenga el 8 de marzo", Día Internacional de la Mujer, para decir "basta" a la discriminación laboral, la brecha salarial y las pensiones "de miseria" que cobran las mujeres.

Durante su intervención en la clausura de la Jornada "Feminismo en el Socialismo", en la que se ha entregado el premio Rosa Manzano a la periodista Carme Chaparro, Sánchez ha destacado que el 8 de marzo es mucho más que un paro por la igualdad.

"Es una toma de conciencia global, una revolución y una rebelión cívica contra el fatalismo de los que se cruzan de brazos y dicen que no hay que meterse en esta lucha", ha aseverado.

El secretario general del PSOE ha enviado un mensaje al PP y Ciudadanos, a los que ha dicho que "no hay excusas" para no sumarse a los paros parciales convocados por UGT y CCOO el 8 de marzo y les ha pedido que "no cometan el error histórico" de pensar que ésta no es su lucha.

Ha asegurado que al PSOE siempre le van a encontrar en esta lucha "cueste lo que cueste". "En la lucha por la igualdad que haga de la nuestra una democracia, porque mientras que exista discriminación nuestra democracia no va a ser plena".

Sánchez ha subrayado que "sobran los motivos para que España entera se detenga el 8 de marzo, para que nuestro país diga basta a la discriminación laboral, al acoso laboral, a la brecha salarial, basta de las pensiones de miseria que desgraciadamente cobran muchas mujeres de nuestro país".

Sánchez ha destacado que hay que "erradicar la herencia maldita de aquel 'la maté porque era mía'" y de la "infamia" de que hasta no hace mucho las leyes reconocieran el drama social de la violencia contra la mujer como algo privado.

Ha dicho que el feminismo es un "elemento esencial" del ideario del PSOE, y que los socialistas han tenido que "tirar muchas veces en solitario de otras fuerzas políticas que siempre arrastran los pies cuando se menciona la palabra igualdad".

"No vamos a parar. El PSOE no se va a detener en la causa del feminismo, nada nos va a frenar", ha afirmado para subrayar después que llevarán adelante las iniciativas legislativas comprometidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que este Gobierno, "cinco meses después de su aprobación, sigue aparcando en el cajón de las buenas intenciones y la nula vocación de sacarlas adelante".

Ha anunciado que a la ley contra la discriminación salarial, sumarán otra iniciativa en defensa de la igualdad laboral, para abordar la discriminación en un sentido mucho más amplio incluyendo la perspectiva ocupacional y de cuidado y con medidas concretas para "hacer efectivo lo que de otro modo no es más que una declaración de intenciones".

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha animado a la participación de mujeres y hombres en este 8 de marzo para dar "una gran batalla pacifica por las mujeres para defender su trabajo, la dignidad de su trabajo y la igualdad de su salario".

"Estamos a las puertas de un día que va a marcar un espacio de diferencia, porque hacía mucho tiempo que esperábamos un 8 de marzo como éste, donde no fuera un tímido día de la mujer en singular, sino un gran día de las mujeres en plural", ha subrayado durante su participación en las jornadas.

Ese día, ha asegurado Calvo, "algo va a cambiar", porque "las mujeres de este país van a levantar la voz para decir basta".