Sánchez a Torra: "Que primero hable con los otros catalanes que no son independentistas" y condene la violencia

Ha sido durante un acto en el Teatro-Auditorio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde se ha referido a la visita que ha realizado durante esta jornada a Barcelona, donde ha estado visitando a los policías heridos "como consecuencia de los altercados y la violencia", pidiendo un "cálido aplauso" tanto para la Policía Nacional como para la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra a un auditorio que ha correspondido a su petición con efusividad.

Sánchez se ha referido a lo que está ocurriendo en Cataluña para destacar que lo que sucede no es un altercado entre violentos y policía sino "un ataque de los violentos a la sociedad catalana y la sociedad española" y quien se puso en medio fue tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y los Mossos.

Dicho esto, ha querido remarcar que el Gobierno del PSOE "está haciendo lo que tiene que hacer y está teniendo que hacerlo solo". "Estamos restaurando el orden público, poniendo en cintura a los violentos, protegiendo a la sociedad catalana de los violentos y estamos teniendo que hacerlo solos" porque "Torra está no condenando la violencia y no reconociendo a la otra parte de catalanes, que es la mayoría, que no quiere la independencia, sino que se quiere quedar en España".

El presidente del Gobierno en funciones se ha referido en este punto a "la derecha y sus tres siglas" que está aportando "cero lealtad y cero soluciones", y a cómo el líder nacional del PP, Pablo Casado, estaba hoy "hablando de narcoestado y narcodictadura" para poner en cuestión la política penitenciaria.

"¿Os imagináis un gobierno de Rivera, Abascal y Casado?", se ha preguntado Sánchez, que se ha mostrado convencido de que si así fuera "se estarían frotando las manos Puigdemont y Torra".

En último término, ha hecho un llamamiento a la "Cataluña templada, que no quiere extremismos sino proyectos que se unan en torno a la moderación" y una respuesta proporcional y firme" para garantizar la democracia y unidad. "Es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a hacer los próximos cuatro años si tenemos la confianza", ha concluido sobre este asunto.