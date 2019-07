Sánchez avisa a Torra que defenderá el orden constitucional si cumple su amenaza de retomar el desafío independentista

Sánchez ha defendido esta postura en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, después de que Torra haya pedido votar 'no' a la investidura de Sánchez si este no retoma la "mesa política" con Cataluña y establece una fórmula para "dar voz" a sus ciudadanos.

"He escuchado a Torra y dice que lo volverá a hacer. Yo no quiero que lo haga, pero lo que he que garantizar como presidente del Gobierno y garantizo a los ciudadanos es la integridad territorial, la soberanía nacional, el orden constitucional y estatuto de autonomía en Cataluña", ha respondido Sánchez.