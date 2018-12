Sànchez y Turull inician una huelga de hambre "indefinida" ante el "bloqueo" del Tribunal Constitucional

El expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el exconseller y también diputado de ese grupo Jordi Turull han iniciado una huelga de hambre "indefinida" para denunciar el "bloqueo" del Tribunal Constitucional (TC) a sus recursos de amparo que les impide "acceder a la justicia europea".

Así lo han explicado en un comunicado que ha sido presentado en una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña por Jordi Pina, abogado de ambos dirigentes, y el doctor Jaume Padrós, exdiputado y actual presidente del Colegio de Médicos de Barcelona y quien dirigirá una comisión médica de expertos para supervisar dicha acción de protesta.

"Denunciamos el bloqueo a la justicia europea que el TC nos impone. Y lo hacemos con toda la fuerza y dignidad de una acción amparada en la no violencia, una de las pocas protestas legítimas que el hecho de estar encarcelados nos permite: la huelga de hambre", señalan Sànchez y Turull en dicho documento.

Según los dos dirigentes independentistas encarcelados, dicho "bloqueo" del Constitucional radica en que el Alto Tribunal admitió a trámite "el cien por cien" de sus escritos de amparo, hasta ocho, para posteriormente "no resolver ninguno" de ellos, una "demora injustificada" y un "bloqueo de facto" que les impide, insisten, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Por ello, dejan claro que su acción no se dirige "contra nadie", sino "a favor de remover conciencias y voluntades para impedir que se asuma como normal aquello que no lo es: el funcionamiento irregular del TC es de una gravedad sin matices en un Estado de derecho". "No renunciaremos nunca a un juicio justo", advierten.