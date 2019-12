Sánchez, sobre si la UE debe investigar la justicia en Malta: "No lo he pensado, deberíamos reflexionar en el Consejo"

"No lo he pensado, es algo que deberíamos reflexionar en el Consejo Europeo, pero no tengo respuesta concreta a su pregunta", ha dicho preguntado por el asunto a su llegada al Consejo Europeo que se celebra en Bruselas.

Precisamente, una delegación de la Eurocámara que ha viajado a Malta quiere que el Consejo Europeo tome posición sobre el asunto, según pide en una carta que ha enviado al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y que éste ha trasladado al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

La carta demuestra que la delegación está muy preocupada por la marcha de la investigación, la posible injerencia política y los vínculos del caso con miembros del gabinete del primer ministro. Uno de los firmantes de la misiva es el socialista Juan Fernando López Aguilar, como presidente de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo.

A preguntas de un periodista, Sánchez ha empezado a hablar de que en Malta hay una "Justicia que está funcionando" y de que también está "la responsabilidad política", y cuando se le ha repreguntado si considera que la Justicia está funcionando ha afirmado que no ha "tenido tiempo" de reflexionar sobre ello, pero que lo hará.