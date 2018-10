Sánchez pone a Valencia como ejemplo de la mejor España frente a los que priman el agravio y la confrontación

Así lo ha asegurado Sánchez durante su discurso pronunciado en el acto institucional del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, celebrado en el Palau de la Generalitat y al que por primera vez ha acudido un presidente del gobierno.

Tras comenzar hablando en valenciano con un "bon dia", Sánchez ha justificado su presencia en este "día grande" de la autonomía: "Consideraba un deber, una obligación estar entre vosotros, es un deber y un honor participar en un acto cargado de historia y de memoria, de presente y de futuro", un futuro "lleno de oportunidades con ese contrato social" que propone el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

"Castellón, Valencia y Alicante representan mucho más que la suma de tres provincias de España, representan desde su vocación mediterránea el compromiso de una tierra que mira al porvenir, orgullosa de sus símbolos, orgullosa de su lengua y de su cultura", ha dicho, con una vocación europeísta que ha reivindicado para, entre otras cuestiones, poder desarrollar infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, "que será imprescindible para conquistar el mañana de esta tierra y del conjunto del país" y en la que Gobierno y Generalitat trabajan "mano a mano".

CONVIVENCIA FRENTE AGRAVIO TERRITORIAL

"Esa es la mejor España, por la que merece la pena luchar, la que se construye desde el diálogo y desde la suma de voluntades, la que prima la convivencia sobre el agravio territorial, la que se encuentra y reconoce en las oportunidades para el consenso frente a quienes buscan excusas para la confrontación y el enfrentamiento", ha indicado.

El presidente del Gobierno ha dedicado una parte de su discurso al europeísmo y a la defensa de los valores que encarna la UE y la necesaria cohesión como "catalizador del progreso y la prosperidad". "Cuando en el debate público está más que nunca presente el discurso del odio, la exclusión y el egoísmo es muy importante reivindicar el valor de la democracia", ha señalado, para agregar que en un momento de "dudas y dificultades es más necesario que nunca el compromiso con el proyecto europeo", un compromiso que en el caso español es "firme y sincero".

También se ha referido a la concordia, una reivindicación que está "muy de actualidad" y ha citado a Lluís Vives para recordar que el deber de los gobernantes es "poner todo el empeño en que los unos ayuden a los otros" y que "el más poderoso ayude al más débil y crezca la concordia entre ciudadanos".

Así, ha asegurado que el valor de la cohesión social es "un activo por el que merece la pena luchar" y se ha referido al dispositivo de recepción de la flota del Aquarius el pasado mes de junio en Valencia --que ha recibido la Alta Distinción de la Generalitat-- un "despliegue humanitario ejemplar que llenó de orgullo el conjunto de la sociedad española", lanzando un mensaje "por la dignidad del ser humano".

Además, se quiso poner entonces de relieve la necesidad de afrontar este asunto desde una perspectiva europea y "desterrar el mensaje de odio e intolerancia que desgraciadamente puebla buena parte del debate público" en el continente. Sánchez ha indicado a quienes se definen a si mismos como "adalides de la incorreción política por extender ese mensaje" que "la inmensa mayoría de la sociedad española no comparte ese discurso y no se dejará arrastrar por quienes viven de la retórica del miedo y la incertidumbre frente a la esperanza".

En línea con la otra Alta Distinción, entregada a la exministra socialista de Cultura y reconocida feminista Carmen Alborch, el presidente también se ha referido al feminismo, ha augurado que este será "el siglo de las mujeres" y ha deseado que "sigan cayendo techos de cristal". A Alborch le ha dado las gracias por "haber levantado tantos años el estandarte de la igualdad".

ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

Pedro Sánchez, quien ha admitido el "déficit de infraestructuras" y la "justa reivindicación" de la financiación autonómica, también ha reivindicado en su discurso la vigencia del Estado de las Autonomías coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución porque "no puede haber democracia en nuestro país si no se reconoce esa diversidad territorial en forma de estado autonómico y no puede haber esa diversidad reconocida territorialmente sin una democracia".

"Avanzar es precisamente seguir fortaleciendo esos lazos autonómicos y retroceder es precisamente volver a épocas pretéritas en que se reivindicaba de manera desafortunada la centralizacion como método de progreso", ha dicho, tras un discurso de Puig en el que ha advertido de la necesidad de avanzar hacia un estado federalista y no recentralizador.

"Hemos superado grandes dificultades unidos ante la adversidad sin anteponer los intereses partidistas a los de Estado, hagamos posible que ese espíritu presida el futuro de la Comunidad Valenciana y de toda España", ha agregado el presidente, que ha instado a la región a construir tras "una década perdida" ese futuro "no desde el enfrentamiento estéril y el bloqueo, sino desde los espacios de la concordia y la convivencia en los que se encuentra inmersa la mayoría de la sociedad valenciana".