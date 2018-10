Sánchez está abierto a la posibilidad de alargar la vida de las térmicas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está "en absoluto cerrado a la posibilidad" de poder alargar la vida de las centrales térmicas, entre ellas la de Andorra (Teruel) en aras de conseguir una transición energética justa, según ha explicado hoy el presidente de Aragón, Javier Lambán.

Sánchez y Lambán se han reunido en La Moncloa, dentro de la ronda de encuentros del jefe del Ejecutivo con los presidentes autonómicos, y han hablado de diferentes asuntos como la necesidad de encontrar alternativas para las cuencas mineras cuando cese la actividad de las centrales térmicas.

Tras la reunión, Lambán ha comparecido ante los medio y ha dicho que se puede alargar esa fecha de cierre prevista, fijada por la Unión Europea en junio de 2020, y que no hace falta que Aragón "gane la Champions" en materia de transición energética, porque con quedar en cuarto o quinto puesto "ya vale".

En este sentido, ha explicado que la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, visitará Aragón, y seguramente la propia localidad de Andorra, en noviembre, con el objetivo de "agilizar la búsqueda de alternativas" y para hacerle saber que es necesario que "ralentice" esta transición para que realmente sea justa.

Fuentes de Moncloa han precisado que Sánchez ha informado a Lambán de que el Ministerio de Transición Ecológica está trabajando "intensamente" en un plan de acción urgente y en la elaboración de la Estrategia de Transición Justa.

Otro de los asuntos sobre los que han hablado es sobre el sistema de la dependencia, y sobre la necesidad de que el Gobierno de España asuma el pago del cincuenta por ciento de su coste, tal y como fija la ley.

Sánchez le ha asegurado a Lambán que la semana que viene comenzará a tomar decisiones para incrementar la aportación de fondos a las comunidades para lograr la cofinanciación, algo, ha reconocido, que no se podrá hacer "de golpe", pero que es necesario para evitar ese "gravísimo desequilibrio", que en el caso de Aragón supone el pago por parte de la Comunidad de un 84 % del coste.

Precisamente, determinar el coste efectivo por persona de los servicios sociales es una de las exigencias de Lambán para poder determinar una financiación autonómica justa.

En esta cuestión, según Lambán, el presidente Sánchez tiene las ideas "muy claras" y se muestra "firme y optimista" respecto a su estrategia, que el jefe del Ejecutivo aragonés comparte "plena y absolutamente".

Sobre el problema de despoblación, Lambán le ha transmitido las conclusiones a las que llegaron los presidentes de Galicia, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias y Aragón hace unas semanas en Zaragoza en el sentido de que no iban a aceptar un sistema de financiación que no incluya el coste real de los servicios y que no sea multilateral y pactado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ambos dirigentes han acordado además que la Comisión Bilateral se reúna en noviembre, con un orden del día que está "prácticamente cerrado" y con el compromiso de que los acuerdos que se cierren acaben cumpliéndose.

Sobre la despoblación, Sánchez le ha ratificado que antes de la primavera de 2019 se presentará la Estrategia Nacional frente a los retos demográficos y se ha mostrado dispuesto, según Lambán, a hacer un "esfuerzo suplementario" para conseguir que la Unión Europea tenga en cuenta el criterio de la baja densidad para el reparto.

Además, Sánchez le ha transmitido que está "totalmente conforme" con las exigencias de las comunidades de Aragón y Valencia respecto al Corredor Canábrico-Mediterráneo y ha ratificado su oposición al trasvase del Ebro.