Sánchez ve accesorio aprobar PGE y apostará por decretos leyes si no hay acuerdo: "No voy a marear a los españoles"

Reta a los grupos parlamentarios a retratarse y explicar a los españoles su "bloqueo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado accesorio si el Gobierno saca adelante las medidas que considera necesarias para reconstruir el "Estado de Bienestar" a través de unos nuevos Presupuestos o de decretos leyes, advirtiendo a los grupos parlamentarios de que en uno u otro caso tendrán que retratarse.

Interrogado en una rueda de prensa, al termino de la XXVI Cumbre Iberoamericana celebrada esta semana en Antigua (Guatemala), sobre si condiciona la presentación de los Presupuestos a tener garantizado el apoyo parlamentario necesario para aprobarlos, ha respondido que lo considera un tema accesorio.

No obstante, posteriormente ha matizado que el Gobierno "no va a marear a los españoles", sugiriendo así que en el caso de no tener asegurados los votos requeridos en el Congreso para aprobar las cuentas publicas del próximo año, podría no presentarlas.

Sánchez ha explicado que, si el Gobierno no consigue unos nuevos Presupuestos, intentará materializar las medidas que considera más importantes para "reconstruir el Estado del Bienestar" mediante decretos leyes que modifiquen los heredados del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"El Gobierno está en reconstruir el Estado del Bienestar. Queremos hacerlo a través de unos Presupuestos que creemos que son buenos, ahora bien, si el Poder Legislativo no hace sus deberes y los rechaza, el Gobierno mantiene su hoja de ruta a través de modificaciones presupuestarias", ha declarado.

CALENDARIO DE MEDIDAS

Sánchez ha señalado como fecha límite para explorar la opción de unos nuevos Presupuestos el mes de diciembre. "Lo que no vamos a hacer es esperar a abril, como hizo el anterior Gobierno", ha recalcado.

Sin embargo, se ha mostrado consciente de que el Gobierno no va a poder aprobar por la vía de los decretos leyes todas las medidas recogidas en el proyecto de ley de Presupuestos, por lo que ha avanzado que intentará aprobar "el mayor número posible".

Ha precisado que el Ejecutivo dará prioridad a aquellas que "estén vinculadas a reconstruir el Estado de Bienestar y a la recuperación de los derechos por parte de quienes más han sufrido la crisis" en materia de sanidad, educación, salarios y pensiones.

NEGOCIACIONES EN MARCHA

Preguntado sobre la marcha de las negociaciones para obtener la luz verde del Parlamento a las a los Presupuestos, ha enfatizado el carácter reservado de las mismas, si bien ha confirmado que el Gobierno está en contacto con el PNV y otros grupos parlamentarios.

El dirigente socialista ha aclarado de 'motu proprio' que su Gobierno todavía no ha entablado conversaciones con "las fuerzas soberanistas catalanas" porque se han negado a hablar de Presupuestos.

"Tanto critican la politización de la Justicia que quieren judicializar la política", ha reprochado, en alusión al acuerdo alcanzado con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a los presos del 'proces'.

A este respecto ha querido ser "taxativo". Si quieren hablar de "mejorar las condiciones de vida de los catalanes", el Gobierno está dispuesto a dialogar con "todos" los grupos parlamentarios, ha dicho. Pero, si buscan "un cambio de postura del Poder Judicial", es "imposible, ha aseverado.

ÓRDAGO AL CONGRESO

El inquilino de la Moncloa ha subrayado que en cualquier caso el Congreso tendrá que pronunciarse porque, tanto por la vía de unos nuevos Presupuestos como por la de los decretos leyes, el Gobierno necesitará respaldo parlamentario.

En este sentido, ha llamado la atención sobre lo "contradictorio" que resultaría que grupos parlamentarios que rechazan los Presupuestos después dijeran 'si' a las medidas concretas recogidas en los decretos leyes.

Así las cosas, ha apelado a "la responsabilidad y al consenso del Poder Legislativo": "El Poder Ejecutivo hace su trabajo pero, evidentemente, no tenemos la llave para poder aprobar muchas de esas medidas, tiene que ser el Poder Legislativo. Cada uno tendrá que posicionarse".

En cuanto a la posibilidad de que unos Presupuestos fallidos deriven en elecciones anticipadas, como ha sugerido este mismo viernes el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha limitado a contestar que "elecciones va a haber" y "mientras tanto el Gobierno va a seguir trabajando".

"Cuando lleguen las elecciones los españoles tendrán que decidir quién ha estado trabajando para resolver sus problemas y quién ha estado bloqueando", ha zanjado.