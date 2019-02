Sánchez agradece a Podemos su apoyo y recuerda que la moción logró sacar a la política del "lodazal de corrupción"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este martes a Podemos el apoyo que ha prestado al Ejecutivo socialista en estos ocho meses de Gobierno, y ha señalado, ante la indignación de los senadores del PP, que la moción de censura supuso abrir un nuevo tiempo que permitió sacar a la política del "lodazal de corrupción" en la que la había convertido el Gobierno popular.

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Sánchez ha indicado que entiende que ahora, en la precampaña electoral, Podemos "deba distanciarse del PSOE", pero ha deseado que tras el 28 de abril se dé "una mayoría amplia" de fuerzas progresistas que permita seguir con las reformas iniciadas durante este final de legislatura.

La portavoz de Podemos en el Senado, Pilar Garrido, le ha explicado que desde Unidos Podemos se sienten "defraudados y decepcionados" con su Gobierno y ha lamentado que Sánchez no haya estado "a la altura de las circunstancias" en estos ocho meses de mandato.

Según le ha recordado, fue nombrado presidente "por el trabajo de Podemos", por la mayoría de progresista del Congreso y por la mayoría que estaba "en la calle empujando por una nueva España". "Usted no ha sabido valorar y cuidar esa mayoría", ha apuntado.

"TIRÓ LA TOALLA" CON LOS PGE

En este sentido, le ha echado en cara que el Gobierno "quisiera colar una bajada en las prestaciones a las personas con discapacidad" y que su grupo tuviera que tumbar "por responsabilidad la ley que regulaba los alquileres". Así, ha añadido que la formación morada ha tirado del Gobierno para intentar sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019, pero, ha matizado, Sánchez "tiró la toalla porque no lo tenía claro y porque no tiene proyecto para el país".

"Nos sentimos defraudadas, necesitamos un presidente al que no le tiemblen las piernas, que no tenga miedo al diálogo; queremos a un presidente que no tenga miedo a la derecha, sucumbió a las criticas histéricas de las derechas (...), no supo resistir y le faltó coraje", ha argumentado Garrido.

Sánchez ha lamentado que el PP haya bloqueado "muchas leyes" en el Senado, pero le ha recordado a Garrido que han aprobado 13 leyes y 25 reales decretos ley, gracias a lo que han aumentado el Salario Mínimo Interprofesional o han garantizado la universalidad de la Sanidad, entre otras iniciativas. "Ha habido muchas cosas que hemos hecho en muy poco tiempo", ha indicado.

En este sentido, Sánchez ha afeado a Podemos que no apoyara el Real Decreto de Vivienda, y les ha acusado de no haber sido tan flexibles como el PSOE para poder incluir a otros grupos en el apoyo a esa ley. "Ustedes dijeron que o cien o cero, y esa es la diferencia", ha subrayado.

No obstante, el presidente ha concluido agradeciendo a Unidos Podemos su apoyo en las Cortes y ha apuntado que puesto que se "han quedado cosas en el tintero" (y ha citado la ley de Eutanasia, la reforma laboral y la modificación de la ley de Memoria Histórica), espera que tras las elecciones "se dé la espalda a la crispación" y la mayoría progresista pueda seguir con reformas como la de la ley Mordaza.