Sánchez alardeará mañana de sus 100 días tras la semana más complicada

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá mañana un acto en Madrid en el que sacará pecho por la gestión que ha realizado su Ejecutivo en sus primeros cien días y después de sufrir la semana más complicada desde que accedió al Palacio de la Moncloa.

Sánchez presidirá un acto en la Casa de América en el que estará arropado por todos sus ministros excepto la titular de Defensa, Margarita Robles, y la de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera no podrá asistir debido a que ha de acompañar al Rey en la inauguración en Cataluña de la 30 edición de Gastech, feria dedicada al gas natural.

Por su parte, Robles, que ha protagonizado una de las polémicas de los primeros cien días del Gobierno al anunciar que se cancelaría un contrato de venta de bombas a Arabia Saudí que finalmente se mantendrá, no estará presente porque presidirá a la misma hora en el Cuartel General del Aire la reunión del Consejo Superior de este ejército.

El evento que presidirá Sánchez se ha organizado con el lema "Avanzamos" y, en su intervención, según el Gobierno, hará balance de las decisiones adoptadas en sus primeros cien días en Moncloa y avanzará sus proyectos para el futuro.

Un horizonte que, según aseguran a Efe fuentes del Ejecutivo, sigue siendo agotar la legislatura pese a las dificultades que se está comprobando que puede tener para ello.

En ese sentido, subrayan que Sánchez es consciente "desde el minuto uno" de que la aritmética parlamentaria no le iba a facilitar poner en marcha sus planes.

Pero más allá de ese juego democrático, lamentan que, tal y como explicitó el pasado viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá, la oposición, y en concreto PP y Ciudadanos, estén abanderando una estrategia para "abatir" al presidente del Gobierno.

Eso cree que está detrás de su actitud para intentar sembrar dudas en torno a la tesis doctoral de Sánchez en la Universidad Camilo José Cela.

Admiten las fuentes del Gobierno que la última semana ha sido la más complicada que ha vivido Sánchez desde que está en la Moncloa debido a las "mentiras" a las que ha tenido que hacer frente y por haber tenido que prescindir de su titular de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

Sánchez intentó aguantar las presiones que le llegaban desde el PSOE y tenía intención de que Montón permaneciera en el Gabinete, pero las informaciones relativas al plagio de su máster hicieron finalmente que reconociera que no quedaba otra salida.

Una decisión que el Gobierno destaca que pone también en evidencia al líder del PP, Pablo Casado, por su actitud ante las dudas en relación con su curso de acceso al doctorado y que está en manos del Tribunal Supremo.

Respecto a la tesis del presidente, existe el convencimiento en Moncloa de que las acusaciones no van a tener recorrido alguno porque ya ha quedado "suficientemente demostrado" que no hubo plagio alguno y que el presidente "no tiene nada que esconder".

Además, consideran que este asunto puede volverse en contra de Partido Popular y Ciudadanos.

Mañana, en el acto por los primeros cien días de Gobierno, Sánchez tiene intención de hacer hincapié en que frente a los intentos de la oposición, él va a seguir demostrando que en España se ha abierto una nueva etapa política en la que se pretenden revertir los recortes realizados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Destacará su labor en materia de políticas sociales, con la recuperación de la sanidad universal como bandera, y que se propone continuar poniéndola en práctica con unos presupuestos generales del Estado para 2019 que confía que puedan obtener el respaldo del Parlamento.

Sánchez está decidido también a seguir con la vía del diálogo que ha abierto en Cataluña y esperanzado en que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no traspase la línea que le haría cometer alguna ilegalidad.