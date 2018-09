Sánchez apela a la sociedad civil para "ganar una década perdida"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado hoy a la sociedad civil: al mundo de la empresa, la cultura, el tercer sector, la ciencia y la innovación para que le ayuden a "ganar una década perdida" en España por la crisis económica y la gestión que hizo de ella el Gobierno del PP.

En un acto de balance de sus cien días de Gobierno, al que han acudido líderes empresariales, miembros del mundo de la cultura y otros representantes de la sociedad civil, Sánchez ha defendido que a todos ellos les une ese "anhelo por ganar una década tras haberla pedido y por construir un país comprometido con la justicia social y la convivencia".

Al acto han acudido el presidente del Real Madrid y del grupo ACS Florentino Pérez; el de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán; el de Telefónica, José María Álvarez Pallete; el de Acciona, José Manuel Entrecanales; el consejero delegado de la Caixa, Guillermo Gortazar, el presidente de Iberia, Luis Gallego, y el presidente ejecutivo de Indra, Fernando Abril-Martorell.

También, la actriz Concha Velasco, el escritor Lorenzo Silva y los polifacéticos "los Javis", además de casi todos los ministros del Gobierno y diputados, senadores y miembros de la Ejecutiva del PSOE.

Sánchez ha reivindicado que "mucho de lo bueno que ha pasado" en España ha sido gracias a la sociedad civil y ha incidido en que "la mejor España se construye desde la suma de voluntades".

Tras declararse "plenamente consciente de los desafíos y las circunstancias" en que desempeña su labor, ha dicho también que no se va a "rendir" en su empeño de hacer que España siga avanzando.

"No me voy a rendir, seguiré apelando al acuerdo necesario para hacer avanzar a nuestro país en un proyecto a medio plazo, que no se quede en la coyuntura", ha afirmado.

En esa línea, ha prometido avanzar en derechos, derogando la ley mordaza y los aspectos más perversos de la reforma laboral, avanzar también en justicia fiscal de la mano de Europa, en una transición ecológica de la economía -con una ley de cambio climático y transición energética- y en educación, con una línea prioritaria en Formación Profesional.

Entre sus desafíos ha citado además la lucha contra la despoblación, impulsar el sistema nacional dependencia, luchar contra el fraude fiscal, aumentar los fondos en ciencia, recuperar los niveles de inversión en educación, la cohesión territorial y avanzar en derechos de las minorías.