Sánchez ve "muy raro" aprobar en nueve meses media carrera de Derecho

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho hoy que le resulta "muy raro" que alguien con responsabilidades políticas, como el entonces diputado del PP Pablo Casado, pudiese "aprobar en nueve meses la mitad de una carrera de muchos codos, como la de Derecho", por lo que ha pedido explicaciones a Casado.

En un entrevista en TVE, Sánchez ha recalcado que no ha visto nunca nada igual, aunque ha dicho que él no es Torquemada y que una vez que Casado explique sus razones "habrá gente que se las crea y otra que no".

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, ha negado que haya irregularidades en su carrera universitaria y ha criticado que se busque "machacar su prestigio personal", tras publicar El Mundo que aprobó de golpe en 2007 la mitad de la carrera de Derecho.