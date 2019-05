Sánchez pone el broche a la campaña en Madrid: "El cambio sólo lo sabe gobernar el PSOE"

El PSOE ha puesto este viernes el broche final a su campaña para las municipales, autonómicas y europeas de este domingo en Madrid, comunidad en la que tienen posibilidades de gobernar con su candidato, Angel Gabilondo.

"El cambio puede llegar, pero el cambio sólo lo sabe gobernar el PSOE", ha remarcado el presidente del Gobierno en funciones y líder del partido, Pedro Sánchez, en el mitin de cierre de la campaña ante unas 2.500 personas congregadas en el Auditorio Pilar García Peña (distrito de Hortaleza) para arropar a Gabilondo y al candidato a la alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, con menos posibilidad de ganar, pero que podría ser determinante para asegurar un nuevo mandato de la actual alcaldesa, Manuela Carmena.

Sánchez ha pedido el voto para el PSOE en las autonómicas de Madrid no sólo por la oportunidad de cambio, sino porque considera que es una "responsabilidad acabar con más de 30 años de corrupción del PP".

Pero también ha advertido del riesgo de involución que representa el proyecto de las tres derechas de PP, Ciudadanos y Vox, que ponen en cuestión la conquista de las libertades de estos 40 años de democracia, que piensan en los inmigrantes como "ciudadanos de segunda" o que "plantean construir fronteras mentales y físicas".

"Avanzar", como propone el PSOE, "es lo que ponen en cuestión las fuerzas reaccionarias", con las que ha querido marcar distancias Sánchez, para quien "convivir significa que España es patria de todos y no de los que se manifestaron en la plaza de Colón" ni de aquellos que "confunden patria con patrimonio que se llevan a paraísos fiscales".

En una apelación directa a una gran movilización el 26 de mayo, similar a la que se produjo el 28 de abril, Sánchez ha advertido a los madrileños de que la justicia social por la que él apostará al frente del Gobierno español no se alcanzará de manera tan rotunda si en Madrid sigue un Gobierno que "apueste por la privatización de los centros de atención primaria" en la sanidad.

El Ejecutivo español también necesitará de gobiernos autonómicos y municipales que remen en la misma dirección a la hora de impulsar un parque público de viviendas para favorecer la emancipación de la gente joven y para las ayudas a la atención de las personas dependientes.

En un alarde de optimismo, Sánchez se ha mostrado confiado de que tanto a Gabilondo como a Pepu Hernández vayan a votarles hasta gente de derechas que piensan que "no hay derecho a estas tres derechas" que sufren en España.

LA UE ANTE EL RIESGO DE DESAPARICIÓN

Sánchez ha estado precedido en el uso de la palabra por el cabeza de lista a las europeas, Josep Borrell, que ha alertado del riesgo de que la UE desaparezca en "un mundo de gigantes" dentro de 20 años, como teme hasta el 40 por ciento de los europeos.

Para evitarlo, Borrell no ve otra alternativa que seguir profundizando en la construcción política de Europa porque "la no Europa no es una opción". "Si no la hacemos seremos irrelevantes en el mundo", además del riesgo de perder los tres rasgos más identificados de la civilización europea, esa "combinación de libertad política, con progreso económico y solidaridad social".

Frente a las fuerzas populistas y eurófobas que aspiran a recuperar soberanía para los Estados nación, Borrell no tiene dudas de que la UE es "la única forma de sobrevivir" de los países europeos en un mundo dominado por "países de escala continental" como EEUU, China o la emergente India.

Para garantizar la supervivencia de la UE, Borrell ha llamado la atención sobre la imperiosa necesidad de avanzar en la Europa social porque "no se puede pedir a quien no llega a fin de mes que se preocupe por el fin del mundo".

"Los ciudadanos de Europa tienen que sentirla. Europa tiene que ser popular para evitar ser populista. Tiene que combinar la lucha contra los desafíos globales con la lucha contra las injusticias sociales", ha subrayado.

Junto a Borrell y Sánchez, en el mitin han participado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y candidata a la Asamblea de Madrid, Pilar Llop; el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco; Pepu Hernández y Ángel Gabilondo.

No se lo han querido perder hasta cinco ministras del Gobierno en funciones: Nadia Calviño, Dolores Delgado, Isabel Celaá, Reyes Maroto y Teresa Ribera.