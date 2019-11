Sánchez se compromete a presentar unos PGE en el primer trimestre con el 10% de las inversiones para la Comunitat

El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, se ha comprometido este sábado en Mislata (Valencia) a presentar en el primer trimestre del año unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "cumplirán con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana", que establece en una cláusula que la inversión debe ser el equivalente a su peso poblacional, que ronda el 10%.

Sánchez ha ofrecido este sábado un mitin en un abarrotado pabellón de Mislata (Valencia), ante más de 2.500 personas, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el ministro en funciones de Funciones y cabeza de lista por Valencia, José Luis Ábalos, la secretaria general de Valencia, Mercedes Caballero, y el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa.

En su intervención, Puig ha asegurado que Sánchez "cumplirá" con esta financiación justa para la Comunitat Valenciana porque "tiene palabra" como ya ha demostrado en los pasados PGE, que no pudieron aprobarse.

Por su parte, Sánchez no ha hecho ninguna referencia a un cambio de modelo de financiación, pero se ha comprometido, si gobierna, a aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que "cumplan" con el Estatut valenciano, lo que supone incluir unas inversiones para la Comunitat Valenciana cercanas al 10% para que estén acorde a su peso poblacional en España.

Del mismo modo, también ha asegurado que cuando presida un Gobierno ya en plenas funciones "desde luego si hay una tierra a la que volcaremos recursos, energía y compromiso político y social sin duda es la Comunitat Valenciana". "Así que a votar, a ganar y a gobernar el próximo 10 de noviembre", ha animado al auditorio.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado que los valencianos deben plantearse ante estas nuevas elecciones qué es lo que les interesa y para eso "hay que ver qué es lo que han hecho los distintos modelos de Gobierno en España" ya que "hemos visto quién ha estado al lado de los valencianos y quién no lo ha estado".

Así, ha argumentado, "ahora no hablamos de promesas electorales, ahora estamos hablando de que cuando se presentó el que el mejor presupuesto de España lo presentó Sánchez y el partido socialista y era el que más beneficiaba a la Comunitat Valenciana".

Sin embargo, ha lamentado, que el PGE fue "arrinconado" por "aquellos que ahora dicen que quieren defender la Comunitat". Por tanto, si Sánchez y el Gobierno socialista "cumplió con la Comunitat Valenciana presentando no un programa, sino un proyecto de presupuestos con las inversiones, también cumplirá con la financiación de los valencianos". "Va a cumplir porque tiene palabra y ya lo ha hecho", ha afirmado.

Puig también ha apuntado que la primera carta que enviará a Sánchez cuando sea presidente será para pedirle que "por favor mantengan al mejor ministro de Fomento". Sánchez le ha replicado que "no se preocupe" que Ábalos seguirá siendo "una pieza fundamental".

CONSEJO DE MINISTROS EN ALICANTE

Puig ha recalcado que "no hay alternativa mejor para la Comunitat que tener "un gobierno progresista aliado en Madrid". De hecho, ha destacado las acciones que han tomado el Gobierno en funciones, con las limitaciones legales que tiene, han sido "hasta el último momento de gran magnitud" como "echar al dictador" del mausoleo.

Al respecto, ha planteado a Sánchez celebrar un Consejo de Ministros en Alicante para "defender" la memoria de todos los exiliados que hace 80 años tuvieron que salir de España por este puerto por sus ideales políticos. En ese sentido, ha recalcado que "no hay alternativa, no hay que volver al pasado ni reinventar una historia infausta que ya pasó".

El president ha constatado que "la única coalición que existe es la del no" a Sánchez, de "partidos distintos para un no único, contra Pedro". Por ello, ha subrayado que aunque a él no le gusta lo del voto útil "ahora es más necesario que nunca para acabar con el bloqueo y tener un gobierno fuerte y eficaz".

Puig ha lamentado que la derecha en España es la única de Europa que pacta "sin problema con la extrema derecha", pero ha apuntado: " como los del PP no tienen legitimidad es imposible que los aislen". Al respecto, ha recordado que el PP es un partido "condenado por corrupción" y que está "adosado a las trampas y a acudir dopado a las elecciones", pero ahora "les han pillado", ha señalado en referencia a la campaña que circula por la redes para pedir al votante de izquierda que no vote.

"Quieren que no vote la gente porque saben que si vota la mayoría ganaremos y por eso: movilización total", ha apremiado al auditorio, a quien ha animado: "Nos queda una semana, y hay que ir casa a casa y barrio a barrio".

Del mismo modo, ha tenido un recuerdo para la exministra de Cultura y escritora Carmen Alborch, cuando hace poco se cumplió el primer aniversario de su muerte, que fue "una bandera del feminismo y de la cultura", ideales que representan a los socialistas, y que escribía su último ensayo por la alegría a pesar de que ya estaba muy enferma. "Esperanza y una gran alegría es también lo que necesitamos para tener este gobierno por "una España avanzada, las pensiones que queremos los pensionistas y acabar con la fractura social de la crisis".

TODOS A LAS URNAS

Por su parte, la secretaria general de Valencia, Mercedes Caballero, ha resaltado que 300 personas se han quedado fuera del pabellón para dar su apoyo a un gobierno del PSOE que es "el que beneficia a todos". Caballero ha señalado que el bloqueo "solo ha beneficiado al PP porque naufragó y buscaba una segunda vuelta que ha conseguido". "Pero no vamos a darle esa segunda oportunidad e iremos todos a las urnas para que la derecha no vuelva a sumirnos en esa España de blanco y negro", ha subrayado.

En ese sentido, ha apuntado que nos ha costado mucho conseguir derechos y libertades" y, dirigiéndose a las mujeres, les ha espetado: "estamos en primera línea y no queremos dar un paso atrás, sino seguir avanzando", por lo ha pedido "una implicación más que nunca" ya porque la violencia de género "no es intrafamiliar, no es un trapo sucio que se limpie dentro de casa, y el único que nos garantiza seguir avanzando es el partido de Pedro Sánchez".

Del mismo modo, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha resaltado que se ha conseguido "un llenazo hasta la bandera" frente a "los agoreros" de la derecha que dijeron que seríamos "incapaces de llenar en un puente". "Pues hoy decimos a todos los agoreros que el día 10 ganaremos las elecciones".

"Somos nosotros los que luchamos por instaurar la democracia y defendidos los valores constitucionales", ha recalcado. Así, ha dado las gracias al presidente por sacar a Franco del Valle de los caídos", ha señalado Fernánez entre un fuerte aplaudo que ha puesto en pie al auditorio.