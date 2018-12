Sánchez pone como condición para abrir un diálogo con ERC y PDeCAT que rechacen la vía unilateral

En su primer turno de réplica durante el Pleno del Congreso de los Diputados sobre Cataluña, Sánchez ha retado a los portavoces de ERC, Joan Tardà, y del PDeCat, Carles Campuzano, a contestarle a esta pregunta cuando regresen a la tribuna del Hemiciclo.

"El unilateralismo que defiende Torra es todo lo contrario a la voluntad de diálogo", les ha advertido Sánchez, señalando a Tardà y a Campuzano que sólo si se desmarcan de la vía unilateral entonces él se creerá que el independentismo al que representan "quiere solucionar los problemas" en vez de "enquistarlos".

A VER SI SUMAN TRES QUINTOS DEL PARLAMENT

Sánchez ha mostrado su voluntad de dialogar con estos grupos, pero cuando estén en condiciones de representar a las 3/5 partes que se requieren para reformar el Estatuto de Cataluña porque, hoy, el independentismo no tiene la "mayoría social" para imponer una tesis que no ha sido refrendada en las urnas, en alusión a que las fuerzas independentistas en las últimas elecciones catalanas no lograron la mayoría social, aunque sí de escaños.

Cuando los independentistas presenten al Gobierno una propuesta que cuente con el respaldo del 75 o el 80 por ciento de la sociedad catalana, entonces él se ha comprometido a hacer sus "deberes". Pero hoy por hoy la propuesta que alcanza ese grado de consenso pasa por el autogobierno de Cataluña, no por la independencia, ha incidido.

"Cada vez que ha habido convocatorias legales (los catalanes) les han dado la espalda. Por tanto, dejemos a un lado un referéndum que habla sólo de independencia sí o no y hablemos de una fórmula que permita agregar al 75-80% de la sociedad catalana, y eso es el autogobierno, el Estatut y la Constitución", ha señalado.

Sánchez ha recordado que en otros países europeos también hay tensiones territoriales, y ha citado expresamente los casos de Córcega en Francia, el Vénetto en Italia o la región de Baviera en Alemania. Pero ha advertido de que la diferencia entre los movimientos secesionistas en esos países y los catalanes es que los primeros acatan las sentencias de sus tribunales constitucionales y los segundos no.