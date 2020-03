Sánchez avisa de que el coronavirus pondrá "al límite la capacidad material y moral": "La única opción es la victoria completa"

Pedro Sánchez ha reclamado responsabilidad cívica y disciplina a los españoles para que el confinamiento surta efecto logrando doblegar la curva de contagios. Así lo ha hecho en una comparecencia en Moncloa tras la reunión que ha mantenido por videoconferencia con los presidentes autonómicos, a quienes ha anunciado la decisión del Gobierno de prorrogar al menos quince días más el estado de alarma. "La única opción es la victoria completa", ha expresado convencido de que España logrará revertir la situación de emergencia.

Como hizo en su rueda de prensa de este sábado por la noche, en la que valoró la semana que ha pasado desde el decreto del estado de alarma, Sánchez ha advertido de que se avecina una "ola muy dura" en la próxima semana, cuando se espera que el número de contagios y de fallecidos en España por el Covid-19 aumente exponencialmente.

El presidente ha asegurado que se pondrá "al límite nuestra capacidad material y moral", pero ha insistido en la necesidad de mantener las "drásticas" e "incómodas" medidas de confinamiento como única "vacuna" por ahora frente a la pandemia. De hecho, ha asegurado que quienes pretenden hacer vida normal son "aliados del virus" así como quienes se encargan de difundir bulos contrarios a los consejos de las autoridades sanitarias.

Sánchez ha vuelto a rechazar el cierre total de algunos focos, como la Comunidad de Madrid o Catalunya, tal y como le han reclamado algunos presidentes autonómicos, entre ellos Quim Torra. Tampoco ve necesaria la paralización de la actividad industrial, como le han reclamado jefes de ejecutivos regionales, como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Castilla y León. El presidente ha vuelto a pedir a los responsables públicos unidad ante la pandemia: "No cabe el egoísmo". Así, ha enviado un mensaje a Torra, que esta semana enfadó profundamente al Gobierno con una entrevista en la que criticó la gestión de Sánchez al asegurar que no se estaban tomando medidas como la limitación de movimientos. "No nos jugamos la reputación ni ningún titular en un medio local ni internacional", ha expresado el socialista.

Ante quienes critican la laxitud del confinamiento -que no paraliza buena parte de la actividad productiva-, Sánchez ha vuelto a reiterar que el estado de alarma dictado por el Gobierno es de las iniciativas más duras de los países de nuestro entorno. "Es una medida muy dura, muy restrictiva, donde al conjunto de la sociedad le estamos pidiendo que se confine en total un mes", ha expresado el presidente, que da por hecho que logrará el respaldo del Congreso para prolongar el estado de alarma.

"Vamos a resistir"

El presidente ha advertido de los "efectos no solo sociales sino también psicológicos en sectores vulnerables, como personas que viven solas o personas que sufren violencia de género". "No es el miedo sino el coraje lo que nos hace quedarnos en casa", ha señalado el presidente, que pretende en sus comparecencias animar a la audiencia ante la situación que atraviesa: "Vamos a resistir, vamos a salir adelante, no os quepa duda".

El Gobierno no esconde la preocupación por la situación económica que puede quedar cuando pase el momento álgido de la alerta sanitaria. Para paliar sus efectos ha aprobado dos decretos ley con medidas para los trabajadores y empresarios, que avalan líneas de crédito y agilizan los ERTEs, por ejemplo. No obstante, Sánchez no ha aclarado si este martes el Consejo de Ministros adoptará nuevas iniciativas en esa dirección. Lo que sí ha asegurado que es España presionará en la UE para que ayude a los estados a hacer frente a las emergencias sociales y económicas.

"Estamos trabajando y defendiendo una posición en la UE para que se movilice y movilice recursos", ha afirmado Sánchez, que ha definido como una "buena noticia" que el Banco Central Europeo lanzara un programa de estímulo de 750.000 millones. "Europa puede, debe y vamos a exigir que haga mucho más por el conjunto de la ciudadanía europea", ha sentenciado.

Sánchez ha anunciado nuevas medidas para hacer frente a la crisis. Así, el Gobierno intervendrá las residencias de mayores privada como hizo la semana pasada con la sanidad. Además, amplía el despliegue de las Fuerzas Armadas para que se encarguen de los traslados de enfermos de centros hospitalarios saturados a otros con capacidad.

"El Gobierno facilitará recursos a entes locales para el reparto a domicilio de comida, productos de primera necesidad y farmacéuticos a personas mayores", ha afirmado Sánchez en una comparecencia en Moncloa tras la videoconferencia con los presidentes en la que ha anunciado la decisión del Gobierno de ampliar el estado de alarma otros quince días, es decir, que el confinamiento durará al menos hasta el 12 de abril. En el nuevo paquete de medidas, se amplía el cierre de las fronteras terrestres. Sánchez ha explicado que se restringen los viajes a países fuera del espacio Schengen “que no sean imprescindibles”.

No obstante, Sánchez ha admitido dificultades para el abastecimiento de material sanitario, como le han reprochado los presidentes autonómicos y por eso ha defendido que el Gobierno ha puesto a al industria al servicio del suministro de materiales, como mascarillas o gel desinfectante, no solo para hacer frente a la actual crisis sino para situaciones similares que se puedan dar en el futuro. "Reconozco, con humildad, nuestras limitaciones", ha admitido.

Aún así, ha asegurado que el Gobierno "está haciendo valer todo su peso" en un “contexto internacional de mercado muy difícil”. Sánchez ha asegurado que se distribuirán 1,3 millones de mascarillas, “500.000 quirúrgicas y 800.000 para pacientes” en las próximas horas en toda España. “Y en los próximos días más de cuatro millones”, ha añadido.

Sánchez admite que hay contagios en su familia

Preguntado por los casos de coronavirus en su familia -su esposa, Begoña Gómez, dio positivo la semana pasada, según confirmó Moncloa, y su madre y su suegro padecen la enfermedad, según Okdiario-, Sánchez ha evitado dar detalles, pero ha admitido que tiene contagiados en su entorno.

"Hay muchas familias que están sufriendo una situación semejante. Mi familia no es ni más ni menos importante que las familias de este país. Agradezco las muestras de apoyo", ha zanjado.