Sánchez pedirá una cuestión de confianza a Rajoy si no hay presupuestos

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, pedirá al presidente Mariano Rajoy que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso si no logra aprobar los presupuestos generales del Estado para 2018 y se niega a anticipar las elecciones generales, según ha acordado hoy la comisión permanente de la ejecutiva federal.

"Si Rajoy no aprueba los presupuestos y no anticipa las elecciones, yo le exigiré que, por obligación con la ciudadanía y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza", ha anunciado Sánchez en rueda de prensa tras la reunión de la permanente.

El artículo 112 de la Constitución Española establece que "el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre la declaración de política general".

La confianza "se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los diputados" y, "si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey", según el mismo artículo.

Tras subrayar que la Constitución es "clara" y que Rajoy tiene que "asumir su responsabilidad ante la situación de bloqueo", Sánchez ha recordado que, aunque no descarta nada, el PSOE no presentará una moción de censura porque "los números no dan".

"Rajoy lo que tiene que hacer es asumir su responsabilidad. Yo en su lugar la asumiría", ha proclamado el líder socialista, tras incidir en que, si el presidente "no saca adelante la cuestión de confianza, tiene que convocar elecciones".

Con esta posición, la dirección del PSOE ha dado hoy un paso más en la línea que marcó Sánchez la semana pasada, cuando reclamó a Rajoy desde Sevilla "o presupuestos o elecciones".

Los socialistas sostienen que sin presupuesto no se puede gobernar y que el Gobierno no puede "vivir de la prórroga" ni de "trampear" más con decretos ley.

A la espera de que el Gobierno presente su proyecto de presupuestos el 23 de marzo, como ha prometido, y a la vista de su negativa a adelantar las elecciones, el PSOE ha optado por presionar de esta forma a Rajoy, al tiempo que obliga a Cs a tomar una decisión.

"Ser presidente del Gobierno no consiste solo en vivir en la Moncloa ni en aferrarse al poder a cualquier precio", ha cargado Sánchez contra el presidente.

Cuando se cumplen dos años de su investidura fallida, el líder del PSOE muestra así que no tiene "miedo" a una convocatoria electoral, a pesar de las encuestas, según fuentes de su entorno.

Encuestas a las que Sánchez ha vuelto a quitar importancia: "Esta semana hemos conocido tres distintas con distintos resultados y niveles de participación, pero el PSOE está ocupado por las pensiones, la brecha salarial y los problemas de la calle y cuando vengan las urnas nos evaluarán a cada uno", ha dicho.

Según las fuentes, Sánchez no cree que en España "el 50 por ciento de la gente sea de derechas" y además defiende que el PSOE tiene "una propuesta gobierno rigurosa, seria y solvente para que, cuando llegue el momento, los ciudadanos confíen" en él, ha afirmado en su comparecencia.

En ella, ha incidido también, sobre la posibilidad de presentar una moción de censura a Rajoy que le ofrecen Unidos Podemos y los independentistas catalanes, en que no quiere ser "presidente a cualquier precio" y en que "los atajos no valen".

Aunque no ha querido "entrar en reproches" hacia el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Sánchez sí ha aprovechado para pedirle que "deje de hacer oposición a la izquierda y se una a izquierda para hacer oposición a las derechas" que representan el PP y Cs.