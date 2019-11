Sánchez llama a defender los derechos que "la ultraderecha pone en cuestión"

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este viernes a un "último esfuerzo de movilización" para "recuperar derechos sociales, laborales y políticos que la ultraderecha pone en cuestión".

En un acto en el complejo deportivo de Espartales, previo al gran mitin de Barcelona de esta noche, con el que cierra la campaña, Sánchez ha justificado el acto en la ciudad condal en la necesidad de "reivindicar que Cataluña no es sólo una, es también la que representan los socialistas, la de aquellos que no se resignan a ser extranjeros en su propia tierra y no quieren ser apartados ni oscurecidos por el independentismo".

El candidato socialista también se ha referido a la propuesta de Vox en la Asamblea de Madrid, con el voto de PP y Cs, para ilegalizar a los partidos independentistas, y ha advertido de que esa "involución de los derechos, consecuencia de la alianza de la ultraderecha en Madrid", es la que, en definitiva, quieren exportar a España.

Sánchez ha dicho sentirse profundamente "orgulloso" del Partido Socialista de Madrid y convencido de que si el PSOE ganó en abril y mayo "también el 10 de noviembre será la primera fuerza".

Al igual que viene haciendo en los últimos mítines, el candidato socialista ha cargado contra "la derecha" xenófoba, que quiere ilegalizar el aborto y a los partidos que no piensan como ellos.

Y eso, ha dicho, "tiene un nombre en Europa. La historia de Europa tiene un nombre para ese tipo de movimientos, no hace falta decirlo, es lo que tenemos que combatir".

Sánchez ha puesto en valor el proyecto del PSOE que quiere un Gobierno "progresista, estable y coherente, que es lo que necesita España los próximos cuatro años".

Por ello, Sánchez se ha dirigido al votante indeciso y le ha dicho que si quiere "estabilidad, un gobierno fuerte y progresista que frene a la derecha, esta es su casa, el PSOE".

"España es una encrucijada y el 10N podemos resolverla con un gesto, acudir a un colegio electoral y votar, así se solucionarán muchas cosas", ha aseverado.

También la ministra de Trabajo en funciones y candidata al Congreso por Guadalajara, Magdalena Valerio, ha cargado contra los candidatos de extrema derecha, en alusión a Vox, a quienes ha definido como "fascistas a la vieja usanza" por los postulados que defienden.

Ha subrayado que Sánchez "debe seguir como presidente" porque ha conseguido que España sea respetada en todo el mundo, a diferencia de lo que sucedía cuando gobernaba Mariano Rajoy, que "quien hacía de embajador -ha dicho- era Carles Puigdemont".

También la ministra de Justicia en funciones y candidata al Congreso en la lista por Madrid, Dolores Delgado, ha tachado de "puro machismo" el uso de "eufemismos" como "violencia intrafamiliar, violencia doméstica o ideología de género".

Y ha elevado la violencia machista a "terrorismo machista", dado que, según ha añadido, ha dejado más muertes que ETA desde que hay registros.