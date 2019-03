Sánchez defiende que un alcalde no puede escudarse en la falta competencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que un alcalde "no puede escudarse en razones de competencia para no darle una respuesta a su vecino", porque "incluso lo que no es de su competencia es de su incumbencia".

Sánchez ha reivindicado la cercanía como principal seña de identidad del municipalismo, en un homenaje al que fuera el primer alcalde de Valladoliden la democracia (1979-1995) y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (1985-1991), Tomás Rodríguez Bolaños, fallecido el pasado noviembre a los 74 años.

Junto al actual presidente de la Femp, Abel Caballero, Sánchez ha entregado a la familia de Bolaños la Llave de Oro del Municipalismo, en un acto al que también han acudido la ministra de Política Territorial y Administraciones Públicas, Meritxell Batet; el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y numerosos políticos y amigos del homenajeado, como el exministro y exlíder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba.

Sánchez ha resaltado que en la construcción de los ayuntamientos después del franquismo, arraigó la democracia en España, cuando en 1979 los alcaldes de entonces sin ninguna experiencia ni medios, pero con mucha ilusión, abrieron sus puertas para que "entrase el aire fresco de la libertad".

Tras apuntar que el próximo 3 de abril se cumplen 40 años de las primeras elecciones municipales, ha hecho hincapié en la trascendencia de aquel momento "único, que nos cambió a todos, cuando la democracia arraigó en España a través de movimientos decididos a reconquistar el espacio público a través de la convivencia".

Además de la cercanía, el presidente ha señalado las "ganas" como otra de las características del municipalismo y ha bromeado al respecto con Caballero por haberse "empeñado en que su ciudad se vea desde el espacio".

Con este también ha coincidido en defender que "los ayuntamientos son Estado" y en que la Femp es un espacio donde pesa lo local más allá de la frontera de lo ideológico, lo que ejemplifica una "voluntad de tejer consensos", en su opinión muy necesaria en España.

El presidente, que se ha referido a Bolaños como un "hombre bueno" y entregado a la causa de su ciudad, ha incidido en que perteneció a esa "estirpe única de alcaldes que empleaban una hora en cruzar la plaza Mayor, porque asumían que su oficina estaba en las calles".

Ha dicho también que el actual alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ha "recogido su testigo" y está haciendo que se hable de ella como el "auténtico referente de la lucha contra el calentamiento global".