Sánchez pide no dejar a medias la faena el 26M y que gane el voto socialista

El líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha pedido "no dejar a medias la faena" el 26 de mayo y que gane el voto socialista para tener ayuntamientos, gobiernos autonómicos e instituciones europeas "con justicia social, convivencia, limpieza y regeneración democrática".

En un acto público celebrado este lunes en el centro de Santander, ha advertido de que en las elecciones del próximo domingo "la amenaza de las tres derechas es mucho más cierta y real" porque el sistema electoral autonómico y local es mucho más proporcional.

"Hoy por hoy las urnas del 26 de mayo están vacías", ha dicho Sánchez, que ha pedido la misma movilización ese día que el 28 de abril para que Santander, Cantabria y España "avancen hacia el futuro" y "no retrocedan" los 40 años de democracia.

El líder socialista ha afirmado que tras las elecciones generales los españoles "respiraron aliviados" y a los progresistas se les puso "una sonrisa de oreja a oreja" porque, con la victoria del PSOE, se garantizaron cuatro años "de avances" y se "sacó tarjeta roja" a quienes querían "la involución, la corrupción y los recortes", y a consecuencia de ello "la desigualdad".

Sánchez ha animado a que el 26M las urnas le digan "ultraclaro" al PP un 'no' a la corrupción, que a Cs le pidan justicia social y un 'no' a los recortes y a la desigualdad, y frente "a la ultraderecha" ha pedido apostar "por la convivencia y el feminismo" y no dar "ni un paso atrás en la conquista de derechos".

También ha recalcado que no se puede considerar que "el trabajo ya está hecho" tras el 28A o que lo que ocurra en los municipios y los gobiernos autonómicos no importa tanto como conformar el Gobierno.

Por eso, ha insistido en que no hay que "dejar la faena a medias" sino llevarla "a buen puerto", con voto progresista que suponga "avance" y "progreso".

Sánchez ha señalado que el Partido Socialista apuesta por la conexión con infraestructuras, por la calidad en la educación y la sanidad públicas, y por la atención a los mayores.

Y ha dicho que los socialistas se comprometen a impulsar una ley educativa "moderna", a potenciar la FP y la formación continua de los trabajadores, y a promover la transición ecológica y un empleo digno, entre otras cuestiones.

El presidente del Gobierno en funciones ha añadido que en diez meses en el Ejecutivo el PSOE ha "revertido los recortes" en la sanidad pública y ha "recuperado" su universalidad.

Se ha comprometido a "seguir eliminando los copagos" de los jubilados, a promover el sistema nacional de la dependencia y a impulsar nuevos derechos, como el de la salud bucodental y a una muerte digna.

Además, ha remarcado el compromiso para hacer en estos cuatro años un país de oportunidades para los jóvenes.

Pero ha indicado que los "avances" no serán "rotundos" si no hay gobiernos locales y autonómicos gobernados por el PSOE que crean en ellos.

"Todo eso lo vamos a hacer, pero los avances no van a ser rotundos si no tenemos gobiernos locales y autonómicos que crean en la sanidad y que cedan suelo para construir centros de atención primaria, y para eso hay que votar al PSOE", ha remarcado.

La de este lunes es la cuarta visita de Pedro Sánchez a Cantabria desde febrero, pero la primera tras el fallecimiento del exlíder del PSOE y ex vicepresidente y ministro, Alfredo Pérez Rucalcaba.

Y, al recordarle, ha subrayado su contribución para acabar con ETA, su trabajo para "poner en pie" el sistema educativo público, y su defensa del Estatuto catalán y también de la Constitución y de la integridad territorial.

"Ahora que van dando lecciones y dicen que constitucionalistas son otros y que el PSOE no lo es, me gustaría recordar las palabras de Rubalcaba, que decía que la Constitución no es patrimonio de nadie, sino la patria de todos los españoles", ha concluido.