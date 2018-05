Sánchez pide a los demócratas mantener la unidad ante el terrorismo y vigilar que el entorno de ETA no imponga su relato

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes a los demócratas mantener la unidad que construyeron para terminar con ETA porque es "condición necesaria" para "triunfar" sobre cualquier tipo de terrorismo y ha instado a permanecer vigilantes para que el entorno de la banda no consiga imponer su relato a los más jóvenes.

En rueda de prensa en la Embajada de España en Londres tras el encuentro mantenido con el exprimer ministro británico Gordon Brown, Sánchez ha considerado que este viernes, día en que ETA ha formalizado su disolución, "no hay que celebrar nada".

Sí es momento, ha dicho, de "recordar y homenajear" a quienes sufrieron a la banda en primera persona, a los asesinados y sus familiares, los heridos que provocaron sus atentados, los empresarios a los que extorsionó y secuestró, así como reconocer la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces y fiscales que persiguieron a la organización terrorista y el papel de los concejales que resistieron la presión y las amenazas por defender los valores de todos.

Pedro Sánchez ha subrayado que la disolución de ETA no es más que el reconocimiento de su derrota por parte de la democracia española, que venció a la banda "hace tiempo", cuando en 2011 la organización terrorista anunció el cese definitivo de la violencia, y sin que la banda consiguiera ninguno de sus objetivos políticos.

Pensando en los más jóvenes que nacieron en paz y que pueden ver la disolución de ETA como algo "raro y anacrónico", que no guarda relación alguna con la España que ellos disfrutan, el líder socialista ha remarcado la importancia de que las nuevas generaciones "conozcan la verdad" de lo que fueron los "años de plomo" en los que ETA atacaba con toda su virulencia.

NO HUBO CONFLICTO, SINO UNA DEMOCRACIA ATACADA

En esta tarea, será fundamental, ha advertido, que los demócratas no olviden, cuenten la verdad y no permitan que el movimiento social que estuvo detrás de la banda y creció a su sombra "imponga su relato". "No hubo un conflicto --ha remarcado-- sino una democracia atacada por una banda terrorista que causó mucho dolor".

Una democracia, ha incidido, que fue perseguida por el "totalitarismo" y que fue capaz de homologarse al resto de democracias europeas "pese a ETA", algo que fue posible por "la unidad de los demócratas".

Por eso, Sánchez advierte de que la lección principal que se debe extraer de la derrota de ETA es que la unidad de los demócratas es condición indispensable para hacer frente a la amenaza actual del terrorismo yihadista. Y a las víctimas, les ha garantizado que los demócratas no van a olvidarlas y reivindicarán siempre su memoria.

En el turno de preguntas, Sánchez ha aclarado que la posición que ha expresado el secretario de Política Federal del PSOE y exlehandakari, Patxi López, favorable al acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco representa la postura del partido, que lleva defendiendo ese acercamiento desde hace años, es decir, sin vincularlo a la disolución de la banda.

Y es que, a juicio de los socialistas, la dispersión de los presos etarras en la actualidad sólo sirve para que el entorno de la banda juegue a la victimización.

En este sentido, ha hecho un llamamiento para que en estos días los demócratas eviten lanzar mensajes que puedan interpretarse como fisuras entre ellos en aras a mantener esa unidad que hoy ha querido reivindicar.