Sánchez aboga porque los demócratas no olviden y cuenten la verdad sobre ETA

El secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, dijo hoy que los demócratas no deben "olvidar" sino contar "la verdad sobre ETA", tras el anuncio de disolución de la banda terrorista.

"La tarea de los demócratas es no olvidar, contar la verdad y no permitir que el movimiento social que creció a la sombra de ETA se imponga. No hubo un conflicto en España, sino una democracia que se vio atacada por una banda armada", explicó Sánchez en Londres.

El dirigente socialista, tras reunirse con el ex primer ministro británico Gordon Brown, aseguró que "no hay nada que celebrar" sobre la declaración del grupo armado y reivindicó que lo que hay que hacer es "homenajear a las víctimas de ETA".

"No hay nada que celebrar, pero sí hay que homenajear a las personas que vivieron la violencia de ETA, a las víctimas, familiares, heridos y, por supuesto, hacer un recordatorio a las fuerzas y cuerpos del Estado que defendieron la democracia", apuntó Sánchez, quien se entrevistará con el laborista Jeremy Corbin el próximo martes.

El líder del PSOE sostuvo que el mensaje central de la disolución anunciada ayer por la banda terrorista es que "la democracia española derrotó a ETA" y que "desapareció de nuestras vidas en 2011, cuando dejó de matar".

"Esto es el reconocimiento de una realidad que sufre ETA desde hace una década y ese reconocimiento es que España derrotó a ETA sin que consiguiera ninguno de sus objetivos políticos", añadió.

Sánchez apuntó que quizás a la gente joven "le haya sonado raro esta disolución" porque "no tiene nada que ver con la España en la que viven", por lo que insistió en que es importante que la juventud sea consciente de lo que pasó en aquellos años en el País Vasco.

Además, hizo hincapié en que es necesaria la unión de los partidos para luchar contra el terrorismo en general y precisó que, para combatir también los ataques yihadistas, es "bueno que haya un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas"

"Este terrorismo no atenta contra las diferentes ideologías, sino contra la democracia", concluyó el líder socialista.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en el marco de una gira internacional para defender la integridad territorial de España y explicar la propuesta socialista de diálogo y reforma constitucional con el fin de solucionar "la grave crisis territorial" actual.