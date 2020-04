Sánchez avisa de que la desescalada es el momento "más peligroso y difícil"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado este martes que el proceso de desescalada que se inicia ahora es el momento "más peligroso y difícil" y que no debe ponerse en riesgo lo conseguido hasta este instante en la lucha contra el coronavirus por "impaciencia".

"Si tenemos que elegir entre la prudencia y el riesgo, vamos a elegir la prudencia", ha remarcado Sánchez, que ha resaltado que en el comportamiento individual está la clave para detener la pandemia y recuperar la normalidad: "Ese sin duda es el mejor patriotismo".

En una rueda de prensa para explicar el Plan de Transición hacia la Nueva Normalidad, Sánchez ha explicado que ya no va a bastar con encerrarse en casa, sino seguir "cada minuto" las reglas de distanciamiento social, a la vez que se recuperan "palmo a palmo" espacios de movilidad.

"No hay nadie que no piense en los reencuentros, viajes, renacer de planes y proyectos. Ese día no ha llegado, hoy nos toca entender cuál es el camino para llegar hasta ahí", ha insistido.