Mas acusa a Sánchez de "desestabilizar" la UE y le pide que se siente a negociar

"La solución no es repetir elecciones cada seis meses, es 'sit and talk' (sentarse y hablar). ¡Puñeta, no es tan difícil de entender! Significa sentarse y hablar, y es cuando resolverán los conflictos que tiene en buena parte el Estado", ha exclamado en un mitin de JxCat en Tarragona junto con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la cabeza de lista en el Congreso, Laura Borràs.

También ha recalcado que para que el Gobierno central se siente a hablar es necesario que Cataluña "no baje la cabeza, la guardia y reforzar las posiciones de los proyectos independentistas catalanas", y por ello cree que hay que recompensar a JxCat por ser los que reivindican la unidad.

