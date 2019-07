Sánchez admite "discrepancias profundas" con Podemos en el conflicto catalán

El candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, ha admitido este lunes "discrepancias profundas" con Unidas Podemos para resolver el tema catalán y ha reprochado a este grupo confederal que cuando hablan de Cataluña "piensan que sólo tiene una voz, y yo creo que tiene muchas".

En su respuesta a los portavoces del grupo confederal de Unidas Podemos en el debate de investidura, Sánchez ha considerado que, a diferencias de otros partidos, Unidas Podemos "sí quiere resolver la crisis de Cataluña, pero tenemos muy distintas formas de afrontar el debate".

Y en concreto, al portavoz de En Comú, Jaume Asens, le ha recriminado que cuando habla de Cataluña piense que "sólo hay una voz, sólo un pueblo y yo creo que hay muchas voces, muchos pueblos y mucha gente que quiere quedarse en España y no seguir la deriva soberanista".

Sánchez ha insistido en que es un problema de convivencia, "no de Cataluña y el Estado español. Esta no es una crisis entre un pueblo oprimido y un Estado que no es democrático y de derecho".

En este sentido se ha referido a cuando Asens plantea la existencia de "presos políticos" y le ha asegurado que "no hay presos políticos en España".

"Lo que hay son políticos que han cometido ilegalidades que ahora mismo están siendo juzgadas ante el Tribunal Supremo", ha añadido.

Y ha precisado que el "reproche" que hay que hacer a la política es que "se ha juidicializado una crisis política o se ha politizado la justicia".

Por tanto, ha insistido, para Cataluña hay que hablar de una "solución política".