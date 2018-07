Sánchez recalca su disposición a acercar presos de ETA y a buscar acuerdos para ampliar el autogobierno de Euskadi

Durante su réplica al PNV en el debate sobre su programa de Gobierno, Sánchez ha señalado que su claridad respecto al asunto de los presos le merece "el reproche" de Ciudadanos y el PP y, aún así, ha subrayado que el Ejecutivo está "decidido a contribuir a normalizar" la situación en Euskadi con esta cuestión como le ha reclamado expresamente el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

Además, incidiendo en lo que previamente había dicho también Esteban, el presidente ha dejado claro que aplicará la política penitenciaria "con el máximo respeto a las víctimas" de la banda terrorista, y a su "memoria".

El portavoz del PNV también ha reclamado a Sánchez que concrete hasta dónde está dispuesto a llegar en materia de autogobierno. A este respecto, Sánchez no ha hecho concreciones, pero sí ha saludado la "visión" que, según ha dicho, se le ha trasladado por parte del Gobierno vasco sobre el debate que se afronta en Vitoria.

ME SIENTO CÓMODO

"No voy a decir que me tranquiliza, pero creo que me siento cómodo con ella", ha explicado Sánchez, valorando positivamente que los nacionalistas sostengan que para poder renovar el Estatuto de Gernika hay que hacer "acuerdos transversales" y no "acuerdos de una parte que olvidan a la otra".

En este sentido, ha apostado por romper la "dinámica de bloques" porque, a su juicio será "la mejor contribución" que pueden hacer los distintos partidos en el Parlamento vasco", y ha recordado, además, que el Estatuto de Gernika es el único que no se ha reformado desde su aprobación.

"Hay que aprender de las lecciones del pasado", ha dicho, recordando que cuando nacionalistas y socialistas se han unido para reconocer la "pluralidad" de Euskadi "le ha ido francamente bien al País Vasco y al conjunto del país".