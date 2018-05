Sánchez decide hoy con su ejecutiva si presenta una moción de censura a Rajoy

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se reunirá hoy con la ejecutiva federal para decidir si presenta una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como respuesta política a la sentencia del caso Gürtel, para lo cual tiene el apoyo de federaciones como Asturias, Cantabria y Navarra.

Sánchez, que ayer estuvo analizando los posibles escenarios y sopesando matices a favor y en contra en una reunión con su núcleo de confianza en Ferraz, debatirá esta mañana el asunto con los cerca de 50 miembros de su ejecutiva, en la reunión extraordinaria que se celebrará a partir de las 11.00.

Fuentes socialistas recuerdan que es "dificilísimo" que la moción prospere, salvo con un pacto para que inmediatamente después se convoquen elecciones -lo que podría beneficiar sobre todo a Cs-, pero reconocen que también es "difícil para el PSOE no intentarlo", porque Podemos "lo volvería loco".

Para que la moción salga adelante es necesario el respaldo al menos de 176 diputados: los del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT o los del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, pero por el momento solo Unidos Podemos se ha mostrado dispuesto a secundarla.

A pesar de la dificultad para que prospere, Sánchez está recibiendo "mucha presión" de la militancia que le aupó hace un año a la Secretaría General, para que dé el paso de "echar a la derecha del Gobierno", según recuerdan en las redes sociales.

En esa línea, Izquierda Socialista, que también respaldó a Sánchez en las primarias, llamó anoche a éste, en un comunicado, a "instar a Mariano Rajoy a que presente su dimisión como presidente del Gobierno y, en caso de no asumir su responsabilidad política, presentar una moción de censura".

Según diversas fuentes, hasta última hora de ayer el líder socialista no se había puesto en contacto con los 'barones' territoriales, aunque los más afines le habrían llamado por su propia iniciativa para hablar del asunto.

Entre ellos, el asturiano Adrián Barbón, la navarra María Chivite y el cántabro Pablo Zuloaga, que después anunciaron en twitter su apoyo a la moción.

En otras federaciones señalaban que, si Sánchez va a proponer hoy a su ejecutiva presentar la moción de censura, antes debería llamar a los presidentes autonómicos para explicarles su posición.

A ese respecto, fuentes cercanas al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguraban que éste no decidirá si apoya o no la moción "sin haber hablado antes con Sánchez y que explique qué propone", mientras que el entorno de Sánchez sostiene que "primero se tiene que manifestar la ejecutiva", porque el PSOE "es un partido federal, no una confederación de partidos".

Desde el PSOE andaluz se ve improbable la moción de censura, ya que están convencidos de que Cs no la respaldará.

Algunos veteranos del partido se muestran también contrarios, porque creen que "no se puede poner en riesgo la estabilidad del país en este momento"