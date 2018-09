Sánchez se compromete a un sistema de financiación "justo" para las CCAA que sufren despoblación y envejecimiento

Sánchez ha vuelto al Pleno del Senado para afrontar una sesión de control al Gobierno y ha empezado por contestar una pregunta de Foro Asturias. La senadora de este partido, Rosa María Domínguez de Posada, ha acusado al Ejecutivo de no reformar el sistema de financiación y "premiar" a unas autonomías frente a otras, especialmente, ha dicho, "a las comunidades independentistas".

La senadora ha repasado las cifras de ahorros en intereses logrados por las comunidades por la condonación de fondos de financiación por parte del Ministerio de Hacienda, 22.061 millones en total, ha apuntado. De ellos, 7.509 en intereses de Cataluña, 5.321 millones de la Comunidad Valenciana y 351 de Andalucía, entre otras comunidades.

Entre las tres, el 75 por ciento del total de intereses ahorrados, ha continuado la senadora, que ha dicho que Asturias sale perjudicada pese a haber logrado también ahorros. Según Foro, para que el Principado reciba el trato de Cataluña "se le deben 1.028 millones de euros".

UNA MEDIDA, APROBAR EL TECHO DE GASTO

El presidente no ha entrado a discutir en su réplica a la senadora estas cifras, pero sí ha acusado a Foro de reivindicar una mejor financiación mientras vota en contra del nuevo techo de gasto que ofrece a las comunidades unos 2.500 millones más de margen de gasto.

"Si tanto le preocupa el día a día de los asturianos tendría que haber sido valiente, haberse despegado del Grupo Popular y haber defendido a los asturianos en lugar de haber defendido otras cuestiones", le ha dicho.

La senadora de Foro le ha recordado al presidente el acuerdo de seis autonomías que sufren despoblación para exigirle al Gobierno que reforme el sistema, entre ellas Asturias (junto a Galicia, Castilla y León, Aragón, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja).

Sánchez tampoco se ha referido en concreto a este pacto entre comunidades, pero ha asegurado que el Gobierno "está comprometido con la lucha contra la despoblación" y defiende "un sistema de financiación justo" para afrontar los problemas que causa en determinadas regiones.

Sobre la reforma del sistema, el presidente ha recordado que se revisa dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mientras no se apruebe la nueva ley, sobre la que no ha dado más datos, el Ejecutivo tratará de mejorar las cuentas de cada comunidad. Sánchez anunció ya en junio que no habría nuevo sistema de financiación en lo que queda de legislatura por falta de tiempo.