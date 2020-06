Sánchez anuncia para el 16 de julio el homenaje a las 27.000 víctimas del coronavirus y Casado le replica que son 43.000

El homenaje de Estado por las 27.000 víctimas oficiales que deja hasta el momento la pandemia de coronavirus se celebrará el próximo 16 de julio presidido por el Rey y con la asistencia de los máximos dirigentes de las instituciones europeas y de la Organización Mundial de la Salud, ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder del PP, Pablo Casado le ha replicado que el número de fallecidos son al menos 43.000.

La ceremonia --que tendrá lugar en Madrid, según confirman a Europa Press fuentes del Ejecutivo-- se organizará también en conmemoración de los "servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia" en estos tres meses, ha precisado el jefe del Ejecutivo en referencia a los sanitarios y las fuerzas de seguridad.

Al acto se invitará a las fuerzas parlamentarias, a los máximos representantes de las instituciones públicas, incluidos los presidentes autonómicos, y contará con la participación, ha confirmado Sánchez, del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen; el presidente del Parlamento, David Sassoli; el Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Sánchez ha hecho este anuncio en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde debía contestar a una pregunta oral que le había dirigido el líder del PP, Pablo Casado, quien, tras escuchar el anuncio del presidente, le ha acusado de ocultar a "16.000" víctimas de la enfermedad en el balance oficial.

Pero la pregunta inicial de Casado versaba sobre las palabras pronunciadas días antes por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con respecto a que España atraviesa una "crisis constituyente".

Casado ha recurrido a esta opinión de Campo para recordar que el vicepresidente segundo del Gobierno y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, defendió en su día "abrir el candado del 78".

También ha subrayado que Sánchez no sólo le debe a Iglesias ser hoy presidente, sino también a ERC, que insiste en sentar al Gobierno de España en una "mesa por la autodeterminación" y a Bildu, que "mientras justifica el terrorismo pacta" con el PSOE "el futuro de los trabajadores" en alusión al acuerdo firmado sobre la derogación íntegra de la reforma laboral.

Tras ironizar mostrando una falsa sorpresa al constatar que Casado no acudía al Pleno con intención de "tender la mano al Gobierno para llegar a acuerdos", Sánchez ha puesto en valor su gestión de la crisis del coronavirus, que ha contado con la colaboración del conjunto de las instituciones públicas, los agentes sociales y los ciudadanos.

Se ha evitado destruir "millones de puestos de trabajo" con los ERTEs, se ha asistido a los colectivos más vulnerables con medidas como la del Ingreso Mínimo Vital y se han salvado "450.000 vidas" con el estado de alarma y el confinamiento, ha enumerado el presidente.

Tras el anuncio del presidente sobre el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus, Casado ha proseguido con su crítica a la gestión del Gobierno. "En Italia, el primer ministro comparece ante un juzgado para rendir cuentas por su gestión; en Francia, la Fiscalía actúa de oficio frente al Gobierno; en Finlandia cesan a un responsable por hacer una compra fallida de mascarillas o en Chile cesan al ministro de Sanidad por cambiar el cómputo de fallecidos", ha relatado Casado.

En cambio en España, ha denunciado, Sánchez "critica a los jueces, pone de fiscal a una comisaria política, oculta 16.000 víctimas y purga a los responsables policiales que piden más medios y mascarillas".

LAS PROPUESTAS DEL PP

Para rebatir la acusación del Gobierno sobre su falta de disposición al acuerdo, Casado ha recordado que lleva "meses" proponiendo un pacto sanitario, un "marco legal frente a posibles rebrotes sin tener que recurrir al estado de alarma", una oficina nacional de víctimas del Covid, "un plan de choque económico para reducir impuestos, burocracia, para extender los ERTEs a fin de año, para crear empleo y para que no se repitan cierres" de plantas y una comisión parlamentaria que evalúe la gestión hecha.

"La crispación que vende su propaganda no es más que el eco de su 'no es no'" a la investidura de Mariano Rajoy, por la que Sánchez fue descabalgado de la secretaría general del PSOE y renunció a su acta de diputado por negarse a favorecer en 2016 una segunda legislatura del entonces presidente del Gobierno, el 'popular' Mariano Rajoy.

En un momento en que el Ejecutivo demanda al PP que haga gala de "patriotismo" colaborando con el Gobierno para afrontar la crisis económica que dejará la pandemia, Casado le ha indicado a Sánchez que aquí "los únicos antipatriotas son los socios que le hicieron presidente". "No busque falsos culpables, el único responsable es usted", le ha espetado.

"Dos no se pelean si uno no quiere", le ha replicado Sánchez a Casado, negándose a contestar a sus "provocaciones". "Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere y por eso le insto a lo mismo que le dije la semana pasada: si usted quiere unidad, aquí está el Gobierno; si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha".