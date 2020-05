Sánchez elude opinar sobre las imágenes del cierre del hospital de Ifema: "Me reservo el comentario"

"Lo he dicho desde el principio de esta crisis, el Gobierno no va a polemizar con ninguna administración. Lógicamente, me reservo el comentario de las imágenes que vimos ayer", ha dicho Sánchez durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de La Moncloa, al ser preguntado por este acto que ha suscitado muchas criticado. En dichas imágenes no se aprecia que sus participantes, entre ellos dirigentes madrileños y sanitarios, guardasen las distancias de seguridad social recomendadas por las autoridades sanitarias.

Tras rechazar pronunciarse al respecto, Sánchez ha explicado que "cuestión distinta" es que desde el punto de vista "administrativo" la Delegación de Gobierno actúe "en consecuencia". Así, ha hecho referencia a la decisión adoptada este viernes por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco --investigado en un juzgado de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir la manifestación del 8 de marzo--, de investigar las aglomeraciones.

Sánchez ha añadido que el otro "punto de vista" sobre la situación es el "político", que, según ha señalado, se refiere a lo que los "ciudadanos quieren". "Ver a todas las instituciones a todos sus gobernante trabajando hombro con hombro para vencer al Covid-19", ha aseverado.

"Ese es el planteamiento que he tenido desde el principio de la crisis y el que voy a seguir manteniendo hasta el final de la crisis", ha concluido Sánchez.