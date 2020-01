Sánchez impulsará la revisión de los delitos de rebelión y sedición para "adecuarlos a la realidad actual"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, está determinado a promover una revisión de los delitos de rebelión y de sedición con el fin de que "se ajusten mejor a la realidad actual", si bien aún no ha definido el alcance de esa reforma, que afrontará en cualquier caso con el deseo de concitar un amplio consenso en el Parlamento.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha confirmado la voluntad del presidente de promover en el Congreso de los Diputados un "debate abierto, previo contacto con los grupos parlamentarios" sobre la reforma del Código Penal que incluya la "tipificación de los delitos vistos respecto a los comportamientos producidos en Cataluña", en referencia a la rebelión y la sedición.

Como sobre esta cuestión concreta el Gobierno de coalición aún no tiene una posición común --no ha habido ocasión aún de debatirlo-- fuentes del Ejecutivo explican que aún no está decidido si la propuesta de reforma del Código Penal partiría del Gobierno con la presentación de un proyecto de ley o del Grupo Socialista con una proposición de ley.

Esta segunda opción permitiría a Unidas Podemos presentar su propia propuesta, escenario que fue al que apuntó el presidente en su entrevista en TVE al señalar que éste sería un debate que tendría que abrirse en el Congreso. Si ésta fuera finalmente la vía para abrir el debate sobre la reforma del Código Penal, la propuesta socialista se ajustaría a su programa electoral, pero sería sensible a las posiciones del resto de grupos con los que aspiraría a llegar a un acuerdo.

NO ACLARA SI SE SUAVIZARÁ EL DELITO DE SEDICIÓN

Montero ha recordado que la reforma del Código Penal no se suscita exclusivamente por la conveniencia de actualizar los delitos de rebelión y de sedición por los que se ha juzgado a los líderes del 'procés', sino también por la necesidad de revisar los delitos sexuales con la idea de introducir el consentimiento expreso en las relaciones.

En definitiva, el fin que busca el Gobierno es que el Código Penal "recoja de forma inequívoca aquellas figuras penales en función de la realidad" actual y "aclare determinados comportamientos delictivos". "Vamos con un planteamiento abierto", ha abundado.

Pese a que se le ha preguntado de forma reiterada, no ha aclarado si los socialistas son partidarios de suavizar el delito de sedición. Fuentes del Gobierno no han descartado que finalmente se pudiera endurecer el delito de rebelión pero suavizar el de sedición.

POSIBLE REBAJA DE LAS CONDENAS

La reforma que se lleve a cabo se aplicaría a las personas que estuvieran condenadas por esos delitos. Es decir, que si se suaviza el delito de sedición, la condena del líder de ERC, Oriol Junqueras, y del resto de condenados por sedición debería ajustarse de modo inmediato a los nuevos tipos penales, por lo que se podrían beneficiar de una rebaja de sus condenas.

Ya en su etapa en la oposición, Sánchez propuso actualizar la tipificación del delito de rebelión a los tiempos actuales al considerar que tal y como estaba redactado se vinculaba casi en exclusiva a un golpe militar.

De manera más reciente, en la campaña electoral del 10 de noviembre, defendió en el debate electoral recuperar el delito de prohibición de convocatoria de referendos ilegales. Tanto en un caso como en el otro, las propuestas se lanzaron en un momento en que Sánchez, por motivos electorales, había optado por endurecer el tono con el independentismo.

Si el PSOE aspira a reformar el Código Penal con el apoyo del PNV y de partidos independentistas difícilmente la revisión podría ir encaminada a endurecer este tipo de delitos.

Desde el Gobierno se adelanta que se tenderá la mano al PP para intentar sumarlo al acuerdo respecto de la reforma del Código Penal porque se trata de una revisión de tal calado que sería bueno que contara con el consenso de un partido de gobierno como el PP para garantizar el mantenimiento en el tiempo de esa reforma.

REUNIÓN CON TORRA

La portavoz no ha podido concretar el día exacto en que se entrevistará Sánchez con el president de la Generalitat, Quim Torra, pero ha descrito esa futura conversación como una primera toma de contacto.

Montero ha reconocido que las posiciones que defienden ambas partes respecto de la solución para Cataluña están "en las antípodas", pero precisamente por eso ha reivindicado la necesidad de que se inicie un diálogo que permita alguna aproximación que vaya encaminada a una mejora del autogobierno catalán, que es la tesis que defiende el Gobierno.

La portavoz ha recordado, tal y como dijo el presidente en la entrevista en TVE, que Sánchez se reunirá con todos los presidentes de las Comunidades Autónomas. Se intentará respetar el orden habitual (de antigüedad de los respectivos Estatutos) pero en cualquier caso las entrevistas se irán encajando en función de las agendas.