Sánchez critica que el independentismo dé lecciones de DDHH pero no condene la violencia de los CDR

Así lo ha expuesto en un mitin de precampaña en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, donde se ha llenado el aforo de 600 personas, y otras 400, según los organizadores, se han quedado fuera.

Sánchez también se ha referido a la denuncia que suele hacer el independentismo cuando presenta a España como "un país opresor, casi como una dictadura" para sacar pecho de que su Gobierno va a exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos, lo que ha desencadenado los aplausos del auditorio que le escuchaba, entre los que se encontraban el presidente de Aragón, Javier Lambán, que había acompañado a Sánchez este mediodía en otro mitin en Huesca.

El presidente ha instado al independentismo a que empiece a hablar de "convivencia" tras una década en la que no ha hablado de otra cosa que no fuera la independencia. Pero sobre todo, le ha urgido a que "no juegue con fuego" porque el Gobierno responderá con proporcionalidad a "cualquier intento de quiebra unilateral" de la legalidad.

El líder del PSOE, que se ha comprometido a visitar pronto Teruel, ha compartido su asombro al comprobar como algunos medios de comunicación se han sorprendido de la defensa que su partido está haciendo de España, cuando precisamente esta formación es la única que en sus 140 años de existencia ha conservado en sus siglas la e de español.

A todos los militantes, simpatizantes y ciudadanos que confiaron en el PSOE el pasado 28 de abril (un total de 7,5 millones de personas) Sánchez les ha rogado que hagan "un esfuerzo más" el próximo 10 de noviembre porque lo que está en juego es que pueda haber por fin un Gobierno o que continúe el bloqueo.

Para que España se dote de un Gobierno estable, capaz de dar respuesta a los retos que tiene por delante el país, Sánchez ha presentado al PSOE como la única opción que puede garantizarlo. El resto de opciones políticas, ha dicho, sólo traerán más bloqueo.

Bajo el punto de vista de Sánchez, es "incomprensible" llevar "tantos meses varados en el bloqueo" con retos tan importantes a los que hacer frente como la reacción a la sentencia del 'procés', la desaceleración económica mundial o el Brexit, pero también otros como la despoblación de la España interior.

En este sentido, Sánchez se ha comprometido con una "financiación justa" con los territorios que más sufren la despoblación y la dispersión de sus poblaciones.